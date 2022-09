La decisión de los Suárez, otra familia santafesina que se va del país

Como tantas familias o personas solteras, Ricardo Suárez definió irse del país. Luego de evaluarlo junto a su esposa, y de sopesar las ventajas y desventajas de la decisión, en octubre emprende su camino a Portugal.

"Hace 4 meses tomamos la decisión. Al principio mi esposa no quería, por la familia, nosotros tenemos una nena de 5 años. Pero en base a investigaciones e información, vimos que era potable, que es una buena calidad de vida en Portugal. Ya vendimos todo, heladera, lavarropas, todo, los productos de peluquería nuestros también. Vamos a comprar allá, que hay mejor precio y mejor calidad", explicó al aire en Cadena OH!

El destino elegido no es casual, son muchas las familias que llegarán a Portugal en estos días. El país posee un programa específico para personas que no tienen ciudadanía europea y quieren ir. Es posible trabajar a partir de un trámite muy sencillo, que es el registro de la persona en los organismos oficiales. Tiene una población muy longeva y necesita mano de obra.

"Al principio no llevamos dinero para invertir en un local de peluquería, pero hay posibilidad de trabajar a partir de un trámite muy sencillo. Nosotros no tenemos problemas, vamos a trabajar de lo que sea. Cuando tengamos ahorros invertiremos en cumplir con nuestro sueño, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra casa", señaló.

La conclusión es sencilla: irse no es fácil, pero tampoco lo es vivir en Argentina. "No quiero ser negativo, Argentina me encanta y tenemos buenas costumbres. Pero yo tengo que pensar en mi familia, y no vemos proyección ni planificación, el poder tener un auto, una casa, vacaciones... Hace diez años que estamos juntos y nos fuimos sólo una vez de vacaciones. No me quejo, pero el trabajo que tenemos, la carga laboral que cumplimos, nos debiera haber ido mejor".

Entre los argumentos se encuentra la inflación, el alza del dólar, la inseguridad y la salida de empresas que inviertan y produzcan en el país. En el caso de Ricardo, sin casa ni local propio, el tener que soportar un alquiler agrava y complejiza cualquier situación económica.

"Tenemos pasajes, estadía, seguro médico, el dinero para vivir unos meses allá sin trabajar. Portugal te permite ahorrar, al no haber tanta inflación; no es una cantidad de plata loca, pero podes planificar mejor. Me voy yo primero, a fines de octubre y mi esposa e hijas, a principios de diciembre".

En el país, un sueldo promedio ronda los 800 euros, un alquiler unos 200 euros. Por último, se ganan 14 sueldos por año, siendo aguinaldo a mediados de año y aguinaldo a fin de año, no medio aguinaldo como en Argentina.

Escuchar también audio completo: