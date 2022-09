"Sincericidio": ¿Qué dijo Mirtha sobre los cambios en el programa de Juanita?

Mirtha Legrand regresó a la televisión el sábado 17 de septiembre de 2022, en su temporada 54, y junto con ella también volvió a la pantalla chica su nieta, Juana Viale. La diva le cedió su espacio de los domingos al mediodía y la actriz realizó algunos cambios a su gusto.

Ante esto, Mirtha se sinceró y contó qué es lo que más le molestó.

En la emisión del sábado 24 de septiembre, Mirtha Legrand recibió en su mesa a Luis Majul, Santi Maratea, Patricia Bullrich, Karina Jelinek y Marcelo Polino. Cuando este último le consultó a la diva si se había enojado con el cambio de nombre del programa, ella explicó: "No, no... está bien. Me dio un poquito viste de... que no estaba más 'Almorzando con Mirtha Legrand'... 55 años... Pero lo hablamos con Juana y con Nacho también y era raro 'Almorzando con Mirtha Legrand' con Juanita".

Leer también: Rumores de romance entre Brad Pitt y Emily Ratajkowski

Pese a que a la conductora no le molestó que hora el ciclo se llame Almorzando con Juana, reveló: "Lo que más me dolió es que sacaron la música. Pusieron una de la chica Gastaldi. Esto igual que no provoque ninguna discordia ni nada". Actualmente, la canción característica del ciclo se llama "Siempre contigo" y está compuesta por Valeria Gastaldi. Pero históricamente, la cortina musical del programa era "Emperatriz".

Luego, cuando Majul le señaló a Mirtha que su nieta había repetido muchas veces "mi programa", feliz porque ahora lleva su nombre, la diva contestó: "Bueno, dejala, dejala... es amorosa. Me adora, hoy antes de hacer el programa vino al camarín a darme un beso".

Fuente: Exitoina