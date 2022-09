Apartaron a Somaglia de los concursos del Poder Judicial

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, fue apartado de su rol en la coordinación de los concursos para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

La decisión se tomó luego de la difusión de audios en la causa que investiga presuntas escuchas ilegales, cuyo principal implicado es el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.

La historia se remonta a agosto del 2021 tras la suspensión de Débora Cotichini como jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones por usar recursos con “fines no institucionales”.

“Hay cosas que se pueden manejar y otras que no. Yo llego hasta donde puedo. La verdad que la mina viene complicada por filtraje de información. Filtró información, siendo ella miembro parte de la oficina de investigaciones. Lo que pueda suceder, obviamente que ya no va a depender de mí sino de la Legislatura. Estuve peleando hasta ahora con este tema y pude hacer zafar un montón. Con varias escuchas pude hacer con determinadas situaciones que fueron autorizadas por un juez. Es decir, pude limar muchísimo. Hay muchas cosas que yo laburo que vos no tenes ni idea, y siempre con el mismo objetivo, que es el paraguas y la protección tuya”, fueron las palabras de Somaglia que trascendieron a través de los audios.

De todos modos, el decreto, que lleva la firma del gobernador, solo menciona aspectos formales y “apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos, en relación al aludido procedimiento de selección”, como fundamentos para el desplazamiento.

En lugar de Somaglia, se designará en su reemplazo a la ministra de Gobierno, Celia Arena, para cumplir el rol de coordinadora en el proceso de los concursos.