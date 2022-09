Gustavo Abraham, abogado de Lucas Paniagua: "La detención fue inesperada"

La semana sigue convulsionada en el mundo Colón. Este lunes por la mañana se realizaron 12 allanamientos de manera simultánea en Santa Fe y Santo Tomé donde detuvieron al vicepresidente Horacio Darrás y al vocal titular Lucas Paniagua en la causa que investiga la amenaza de la barrabrava al plantel Sabalero en el predio 4 de Junio el pasado 20 de septiembre. Además, entre los ocho detenidos, se encuentra el jefe de la facción de la hinchada, Orlando “Nano” Leiva.

Gustavo Abraham, abogado de Paniagua, dialogó con Mañana OH! por Cadena OH! contó que “a partir del viernes había tenido charlas conmigo donde me había pedido elaborar una presentación espontánea ante Fiscalía a los fines de aclarar algunas situaciones y pedir la investigación sobre algunos temas, poniéndose a disposición de la Justicia, lamentablemente fue sorprendido por la detención de ayer y seguramente a partir de mañana en la audiencia imputativa lo vamos a estar haciendo".

Ante la pregunta respecto a qué hubiera podido modificar si a la presentación la hacían el viernes, Abraham explicó que si bien habría que consultarle a los fiscales “seguramente no hubiera sido detenido” y aseguró que la detención fue “inesperada”.

Respecto a por qué está detenido Paniagua, el abogado explicó que “mañana en la audiencia imputativa formalmente se le van a hacer saber los delitos que se le imputan, extra oficialmente, hablando con la gente de fiscalía me hacen saber que es por encubrimiento e infracción a la ley de deporte, en principio sería eso” y aseguró que “dentro de los delitos, no sería un delito tan complicado, tiene todas las posibilidades de dar las explicaciones del caso y salir exento de responsabilidad”.

Y continuó: “La idea de Lucas con la presentación era anteponer los intereses del club, Colón está recibiendo bombazos de todos lados, la que está en juego es el nombre de la institución, de ahí también que yo acepto esta labor y un pedido de investigación profundo a la fiscalía para que realmente se analice si los planteos que surgen a partir de las declaraciones de San Juan (representante de El Pulga) quien rápidamente habla de que El Pulga se quiere ir de Santa Fe, que Vignatti no le atiende el teléfono y mezcla todo, una cosa muy habitual en este señor donde notoriamente siempre perjudica los intereses de Colón, si en realidad esos dichos se ajustan a lo que sucedió en el predio o no, acá hay una realidad, que los barras estaban en el predio no hay dudas, pero hay que ver cómo y de qué forma se llevó a cabo todo esto, lo que sí está claro también es que Lucas no estaba en el predio, hay un montón de situaciones que tenemos que analizar” y aseguró que “en Colón no se cambia un foco si no lo ordena Vignatti, creo que tenemos que empezar por la cabeza y no por los pies”.

Y aseguró que “si las imputaciones fueron las que se me adelantaron y no hay otras, creo que los dirigentes detenidos van a quedar en libertad”.