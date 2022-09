Se realizará el 4° "Encuentro de Teatro" en Casilda

La municipalidad de Casilda, a través de la secretaría de Cultura y Educación, presentará la 4° edición del Encuentro de Teatro. Como todos los años esta propuesta que viste de teatro a la ciudad, es de entrada libre y gratuita a todos los espectáculos y propone brindar un despliegue de las artes escénicas, en toda su diversidad.

En esta edición en particular, se amplía el espectro de espectáculos, creando especialmente un Bar Cultural llamado “La Musa”, que brindará espectáculos de Café Concert, Unipersonales, Monólogos y un Jam de Improvisación, mientras los espectadores pueden disfrutar de un servicio de bar. Se armará en el salón lateral del Teatro Dante, con ingreso por calle Dante Alighieri.

Esta propuesta cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, la empresa Mattievich y Casilda Club.

Las obras que se podrán disfrutar en el Cuarto Encuentro de Teatro son:

MARTES 4 DE OCTUBRE

Teatro Dante - 20.30 hs – “Poder Hablar”. Dirección de Bruna Pradolini y la

actuación de Lautaro Lamas.

------------------------------------------------------------------------------------------------

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE

Complejo Cultural y Educativo Municipal “Benito Quinquela Martín” - 20 hs –

“Ahogados”. Muestra de Monólogos del Taller de Teatro Municipal para Adultos a

cargo de Claudia Dichiara.

------------------------------------------------------------------------------------------------

JUEVES 6 DE OCTUBRE

Museo y Archivo Histórico “Don Santos Tosticarelli” - 20 hs – “El Ballet de las

Lamparitas”, de Eleazar Fanjul. Teatro de objetos.

La Musa Bar Cultural – 22 hs – “México en mi piel” – Monólogo de Adrián Casadei.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VIERNES 7 DE OCTUBRE

Teatro Dante – 21 hs – “Soy” – Muestra del Taller de Teatro Municipal para

Jóvenes a cargo de Claudia Dichiara.

La Musa Bar Cultural –22.30 hs “Así Habló Zaragoza” – Unipersonal de Stand Up

de Tincho Zaragoza. Maestro de Ceremonias Maxi Marangoni.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Plaza Colón – 16.30 hs – “Jugar Violeta” – Un espectáculo de Magia y Humor para

toda la Familia del Mago Manuel.

Teatro Dante – 21 hs – “La Royalle” – de Salvador Trapani - Espectáculo teatral de

humor excéntrico musical.

La Musa Bar Cultural – 22.30 hs – “Diego Vs. Títeres” – de Diego Gilardi. Una

divertida combinación entre Stand Up y Títeres.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

Plaza Casado de Los Mástiles – 16.30 hs – “Triple Orquestina Ilustrada” – del

Grupo Casi Cirk. Un espectáculo de variedades teatrales, musicales y circenses

para toda la familia.

La Musa Bar Cultural – 20.30 hs - Jam de Improvisación – Un espectáculo creado

por y para el público en base a improvisaciones teatrales coordinado por Lucio

Sessa.