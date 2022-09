Viviana Saccone renunció al colectivo de Actrices porque "estaba tomando un color demasiado partidario"

Viviana Saccone contó que renunció al colectivo de Actrices Argentinas porque sintió que estaba muy politizado.

"Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político", declaró en una nota para LAM (América TV).

Recientemente, la actriz y conductora dio una entrevista para el ciclo de Ulises Jaitt, El Show de Ulises Jaitt (XLFM Radio), y habló por primera vez sobre su baja de Actrices Argentinas.

"Yo estuve al principio, en la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo, que está muy bueno. Después en un momento sentí que se estaba martirizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme", contó.

"¿Viste que estaban muy politizadas con este gobierno?", le consultó Ulises. "En un momento yo sentí eso, sí. No sé si sigue siendo así", respondió Saccone y aseguró que eso la llevó a renunciar al colectivo. Estas declaraciones generaron repercusión y desde LAM (América TV) fueron en busca de su palabra para dialogar sobre el tema.

"Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político, que no tiene que ver con lo político en sí. El aborto legal es una situación política y yo apoyaba eso, pero después me abrí porque no me sentía tan representada desde ese lugar", detalló.

Cuando Alejandro Castelo, cronista de LAM, le preguntó a la actriz si hubo un hecho puntual que la hizo alejarse del colectivo, respondió: "Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático, involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada. Ahí me di cuenta que estaba tomando un color demasiado partidario y no es lo que a mi me convoca".

