Mónica Farro llevará a la Justicia a Malena Pichot y otras feministas

El fuerte cruce tuitero entre Mónica Farro y Malena Pichot por el feminismo tomó mayor dimensión y pasó a manos de la Justicia.

Según contó la vedette, dejó todo a cargo de su abogado, Ignacio Trimarco.

Mónica Farro dialogó con LAM (América) y amplió el descargo que realizó en redes sociales, tras el repudiable ataque de Malena Pichot por no coincidir con ella ideológicamente. "No la conocía a Malena Pichot. Yo no estoy en contra del feminismo. Creo que cuando uno habla con respeto tiene que ser respetada. Yo fui una mujer golpeada y me interesan los derechos de las mujeres", expresó Farro.

"Si no quieren violencia y están violentando a los hombres... Yo soy feminista pero no extrema. Yo me complazco a mi misma y, en todo caso, a la persona que yo quiero, no a todo el mundo. Si viviera de prostituta, sería rica", agregó. Y siguió: "Si una persona está buscando algo bueno desde el lado de la violencia, para mí no está bien. Y si encima violentás a las mujeres... Todas podemos opinar, y está bien que no estés de acuerdo con mi forma de pensar, pero con respeto".

Luego, en otro tramo de la conversación, Mónica reveló que le iniciará acciones legales a Malena Pichot y a todas las referentes feministas que la hayan denigrado: "Esto ya está en la Justicia, con Ignacio Trimarco, ya se iniciaron acciones legales. Y cada persona que me degrade y me denigre como mujer, como persona, más siendo mujeres, veremos qué pasa... Mañana ya me junto con Ignacio, ya está todo preparado, se mandará la carta documento y veremos qué pasa".

Qué pasó entre Mónica Farro y Malena Pichot

Malena Pichot lanzó un filoso comentario sobre Mónica Farro y la vedette no dudó en responderle a la actriz con todo en la red.

La polémica inició cuando la bloguera Sol Despeinada analizó en su cuenta de Instagram, las declaraciones que hizo Farro en IP Noticias sobre sus discrepancias con el movimiento feminista, en las que expresó: "Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”.

Asimismo, Mónica argumentó que si bien padeció violencia de género en el pasado, no está de acuerdo con condenar a todos los hombres por igual: "No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”.

Sol acompañó el video de Mónica con este texto: "El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten...pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista”.

Sin embargo, Malena Pichot reaccionó con un fuerte comentario en contra de la uruguaya: “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”.

Antes este ataque, Mónica salió con los tapones de punta a responderle mediante su cuenta de Twitter: "Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y estas mujeres que, se embanderan con la palabra, solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?".

Al referirse al comentario en el que Pichot afirmaba que Farro no era feminista porque "vive de complacer a los hombres" y a todos los ataques de mujeres que están en contra de su forma de ser, Mónica expresó: "Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme... Yo no hablo en personal, yo hablé en general, el ataque de ustedes tratándome de p... es directo, vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mí ¡ridículas!".

Fuente: Exitoina