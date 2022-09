Marcelo Saralegui: "Quedan seis finales donde hay que unir al pueblo Sabalero"

Este miércoles por la mañana, el plantel de Colón entrenó en el predio 4 de Junio bajo las órdenes de Marcelo Saralegui. El uruguayo arribó al predio alrededor de las 8.30 donde mantuvo una breve charla con los jugadores Sabaleros que hicieron los trabajos en la cancha principal.

Saralegui estará a cargo de la conducción técnica del plantel profesional para los últimos partidos de la Liga Profesional de Fútbol. El debut será el próximo viernes a las 19 cuando Colón visite a Estudiantes en La Plata por la fecha 22 del torneo doméstico.

"Es como reencontrarte con un familiar querido, estar al frente, me siento muy contento. En verdad siempre esperé el llamado, me alegró muchísimo, la gente me sigue recibiendo muy bien en la ciudad", comenzó diciendo el nuevo entrenador, que en principio asumirá por estos seis encuentros que quedan, con la chance de seguir en 2023 si los resultados acompañan.

Cuando se le consultó sobre el entrenador saliente, Saralegui contó: "Hablé con Chupete (Marini), esto es muy dinámico, quedan seis finales donde hay que unir al pueblo sabalero, hincha, jugador, dirigentes, todos unidos".

Además, sostuvo que "el grupo está muy bien, tuvieron contracción al trabajo, las cosas legales se arreglan en otro ámbito, tenemos que ser un rival difícil y con protagonismo".

Luego dio sus sensaciones de este regreso a la institución donde fue un referente e ídolo como jugador en la década del 90: "Esperaba una llamada, estar a disposición y acá estamos, la realidad son estos 6 partidos, Estudiantes ahora, vi una cantidad importante de lesionados, trataremos de ponerlos rápido en campo".

En cuanto a lo que se apunta en estos seis partidos, con el primero ante Estudiantes, el nuevo DT manifestó: "Apuntamos mucho a lo psicológico, tenemos que brindarle el apoyo, los jugadores pueden dar más y por eso estamos acá. Tenemos que llegar de la mejor forma, tenemos que sumar, con nuestra impronta".

Sobre su idea de juego, subrayó: "Quiero un equipo compacto, que podamos atacar en 40 metros y con agresividad a la hora de atacar. Hablé con él (por Marini), le expliqué la situación del fútbol, es compañero, colonista, vamos a tomar un café con los excompañeros, todos queremos que Colón crezca".

Para luego, apuntar: "Vamos con un 4-4-2, con salidas por las bandas, alimentar a los puntas que le toquen jugar, ojalá que haya cosas de aquel Colón, a cualquier equipo le hacíamos frente, el respeto y el convencimiento que podemos ganar".

Cuando le consultaron por Pulga Rodríguez, afirmó: "Lo vi bien, estuvimos hablando, hay que acobigarlo como a todos, tenemos que ir todos juntos, convencer a todos. Es prematuro hablar de un equipo, vi a los chicos de Copa Santa Fe, este jueves definiremos para saber los que están mejor. Experiencia, ganas, momentos, buscamos poner el mejor equipo".

En el final, Marcelo Saralegui enfatizó: "Cuando viene un técnico nuevo se renuevan las esperanzas, vamos a pasar el tiempo juntos, hay muchos partidos en pocos días, detalles para cocinar en tan poco tiempo. El jugador no es ajeno a lo que pasa afuera, nadie quiere tener inconvenientes, todos tenemos que luchar por la misma causa que es Colón".

Declaraciones a Deporte9 - Con info de Sin Mordaza