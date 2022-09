¡Marcha atrás! Malena Pichot le pidió disculpas públicas a Mónica Farro

El escándalo entre Mónica Farro y Malena Pichot se desató cuando la humorista afirmó que la vedette no es feminista. Malena opinó que Mónica vive de ser una "fantasía" de los hombres. Y que eso la aleja completamente del feminismo.

Luego de que la vedette contara que le iniciaría acciones legales, la humorista le pidió disculpas públicas en Twitter.

Las disculpas

"Quiero pedirle disculpas a Mónica por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna muerte al macho. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla".

"Tampoco creí que la ofendería que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra complacer de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica, yo me refería a “agradar", afirmó Malena junto a su primer comentario sobre Mónica que generó polémica.

Buena onda, Mónica aceptó las disculpas de Malena y remarcó la importancia de que las mujeres estén unidas.

"Disculpa aceptada, pedir disculpas es sabio, está bueno consensuar, las mujeres tenemos que estar unidas y sí... Con distintos pensamientos o formas, pero siempre siendo respetadas y más por nosotras mismas", sentenció, con firmeza.

Fuente: Ciudad Magazine