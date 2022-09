Imputaron a funcionario del Cordón por abusar de su ex durante años

Un alto funcionario de la Municipalidad de Capitán Bermúdez fue imputado este martes por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de su ex pareja, consignaron voceros judiciales. La audiencia se desarrolló en la sede de Fiscalía de San Lorenzo, añadieron.

Los hechos que se investigan ocurrieron entre 2004 a 2017. Es decir, fueron 14 años de agresiones sexuales en los que el ex funcionario municipal sometió a su ex pareja. En la audiencia no se discutió medida cautelar y por lo pronto el imputado permanece en estado de libertad, señalaron.

La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Lucente y se encuentra en etapa de investigación, por lo tanto aún no se formuló la acusación, confiaron fuentes a SL24.

El funcionario imputado, Adrián D., fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capitán Bermúdez hasta hace pocas semanas. El pasado 19 de septiembre, el intendente Daniel Cinalli puso en funciones en su lugar a Edgardo Migliozzi.

Desde entonces, quedó a cargo del Juzgado de Faltas de la Municipalidad. Cuando asumió la actual gestión al frente de la administración pública de Capitán Bermúdez en el año 2015, Adrián D. fue estrecho funcionario del intendente Cinalli.