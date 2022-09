Causa "Las Mercedes": Edgar López explicó los motivos de la denuncia a tres fiscales

En el marco de la causa conocida como "Las Mercedes", quien fuera fiscal de Estado, diputado provincial y ministro de Salud de la provincia, Edgar López, hizo una presentación en la Comisión Bicameral de Acuerdos.

El objetivo de la medida es que se revise el accionar de las fiscales Bárbara Ilera, Mariela Giménez y Laura Urquiza, por lo que denuncia como "faltas graves" y una serie de errores y abusos en la investigación. El miércoles habría una ampliación de indagatoria para tres de los imputados en la investigación que lleva adelante el MPA.

Se trata de la disputa legal que enfrenta al heredero de un predio de más de 600 hectáreas de la ciudad de Recreo, con una familia que dice haber comprado la sociedad hace más de dos décadas y ser legítima dueña de las tierras.

Fundamenta en el escrito presentado en que "tanto mis hijos, CPN Ovidio Mario López y Ecno. Edgar Ariel López, como el compareciente hemos agotado la instancia administrativa, recurriendo ante la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la que el 15 de octubre de 2021 dictó una resolución que textualmente dice que las cuestiones planteadas por los denunciantes 'quedan fuera del ámbito de incumbencia de esta Auditoría, ya que de lo contrario se podría estar interfiriendo con los controles jerárquicos institucionales o con los controles adversariales antes referidos' ".

López subraya que la Comisión Bicameral "es la última instancia que me queda para que alguien me escuche" porque "ya lo he intentado todo".

En otro tramo de su presentación, López expresa "el profundo orgullo que tengo por mis hijos. ¿Y saben por qué? Porque a través de nuestros abogados, el MPA nos ofreció lo que llaman 'juicio abreviado', con condena en suspenso, y mis hijos dijeron que no. Porque nadie debe arrepentirse de un crimen que no cometió y porque asumieron la defensa genérica de futuros profesionales (abogados, contadores y escribanos) para evitarles ser víctimas de una maniobra extorsiva. Parece que hay un grupo de colegas abogados que negocian esta solución con quienes pueden pagar. Por eso, al decir de Roberto Büsser, las cárceles están llenas de Juanes y Ramones que son los que no tienen dinero".

Finalmente, expresa que "mis hijos y yo (y toda mi familia por cierto) hemos sido víctimas del quehacer de las fiscales mencionadas, a las que no he dudado en calificar de soberbias, brutales y perversas, que nos han ocasionado un daño inconmensurable. Setenta años de trayectoria de los López en esta ciudad, atropellados y dañados por un accionar que no dudo en calificar de mezcla de mala intención con ignorancia. Me quedan cuestiones que me lastiman porque no las puedo probar. Una es el oscurantismo del Organismo de Control. Mi profesor de Derecho Penal, Dr. Jaime Pratt Cardona, definía con esa licencia literaria al encubrimiento. Y más duele porque tiene la apariencia de encubrimiento corporativo".

"A estas mujeres se les mezcla un poco la incapacidad, con el orgullo y la soberbia, comenzó diciendo el entrevistado y añadió: "hace dos años que mi familia es un desastre y ya no sé qué hacer. Esto no es una demanda, es una denuncia".