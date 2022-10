Marcelo Saralegui: "Necesitábamos una victoria por el hincha, el socio y por los jugadores y sus familias"

Colón derrotó como visitante a Estudiantes de La Plata 4-2, en un partido disputado esta noche en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional de Futbol. Y de esta manera inicia con el pie derecho la era de Marcelo Saralegui a cargo del plantel profesional.

En conferencia de prensa comenzó analizando la manera en que planteo el encuentro y dijo: "Yo pienso que se juntó experiencia y juventud, sabíamos que veníamos de una semana difícil, que el club atravesaba un momento complicado, nos atraíamos un poco de la realidad de lo que podíamos resolver que era dentro del campo de juego y venimos a hacer un partido apretado con un dificilísimo rival".

"Creo que el animo lo mostraron ellos, en cada pelota dividida se jugaron muchísimo, y necesitábamos una victoria por el hincha, el socio y por los jugadores y sus familias", agregó el uruguayo.

"Nosotros veníamos metidos, ellos jugaban bien, nosotros encontramos el primer gol, un gol descompagina muchísimas cosas tácticamente, encontraron un gol pero nosotros no bajamos los brazos y el equipo respondió en el segundo tiempo con carácter, con personalidad y por eso nos llevamos el partido", acotó.

Sobre las metas, fue contundente: "Pensamos partido tras partido, pero tomamos todas como finales, la primera la ganamos, tenemos que contar con el tiempo de recuperación, con los viajes, pero yo pienso que no hay que pensar a futuro sino en el presente".

"Pensábamos en ganar, hay un dicho que me han dicho los colegas ´Técnico que debuta no pierde´ no soy cabulero, pero si mentalice a los jugadores que necesitábamos los puntos y respondieron", cerró el actual técnico sabalero.