Buscan alternativas a los habituales caos de la Ruta 168

Cada vez que ocurre un accidente en la Ruta Nacional 168, el tránsito se vuelve un caos. Se acumulan vehículos que llegan desde Paraná y la Ruta 1, y las demoras e impaciencia de los automovilistas aumentan con el correr de los minutos.

Para atender esta problemática, cada vez más recurrente, desde la Municipalidad de Santa Fe buscan descongestionar el tránsito con la implementación de un by pass vial, el cual apunta a reemplazar los muretes de cemento por unos móviles, de plástico rellenos con agua y arena. Ante algún siniestro que genere demoras en el flujo vehicular, estas barreras (llamadas "New Jersey") se descargan y mueven, sumando así un carril de la mano contraria.

Ante esta propuesta, desde Vialidad Nacional indicaron que los guardarraíl móviles "no están homologados, lo cual no quiere decir que la Municipalidad o la Provincia inicien un expediente y un pedido formal, cosa que aún no se ha hecho".

Una de las objeciones a estas vallas móviles que hacen desde Vialidad, tiene que ver sobre todo con la seguridad vial, y ejemplificaron que si un camión de carga se cruza de mano, la barrera móvil no lo podría contener. También argumentaron que sería una cuestión a analizar quién y cómo supervisaría el control sobre estas barreras, para que no sean vandalizadas y/o robadas, y en consecuencia se altere la seguridad vial.