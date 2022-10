Feroz golpiza de un presidente comunal del norte santafesino a un productor ganadero

El presidente comunal de Villa Saralegui, perteneciente al departamento San Cristóbal, le propinó una feroz golpiza a un productor ganadero que le reclamó por unas tranqueras supuestamente mal colocadas. La mediación de un agente policial permitió a la víctima refugiarse momentáneamente en el móvil, y salvar así su integridad.

Los protagonistas fueron el presidente comunal, Walter Sola y un productor agropecuario de la zona, Leonardo González Kees. Un reclamo por el accionar de la comuna en tierras del agricultor comenzó con un intercambio de palabras que se transformaron en insultos, luego en empujones y después en una pelea de puños que terminó con el productor lesionado y realizando una denuncia por lo sucedido, que lleva adelante, el fiscal de San Justo, Guillermo Persello.

"Ayer fui a la Comuna de Villa Saralegui (que está pegada a nuestro establecimiento Los Retoños, en el que desde 1980 mi familia trabaja ese campo). Fui a partir de una intimación por unas tranqueras supuestamente mal colocadas, y ante mi reclamo, Nicolás Sola (también parte de la comuna) y su padre (el presidente comunal Walter Sola) enardecido me arroja mi celular y comienzan no sé si fueron 5, 10 minutos o media hora de golpes y patadas. Caí al suelo, me tapé la cabeza para recibir la menor cantidad de golpes que me dieron en la cabeza, brazos y espalda, mientras uno me sostenía el otro me pegaba", narró González Kees.

"Afortunadamente el comisario Llanes vio todo y me sacó en el móvil policial, tuvimos que huir de la comuna delante del personal", relató González Kees, quien aprovechó para agradecer la intervención del fiscal de San Justo, luego de pasar por el hospital a constatar las heridas.