La UCR santafesina se distanció de las declaraciones de Facundo Manes

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron este lunes los dichos del diputado radical Facundo Manes, quien reinstaló la tensión interna de la coalición al afirmar que el expresidente Mauricio Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019, una gestión que catalogó de "populismo institucional".

Durante su aparición televisiva, Manes fustigó la gestión de Macri, a quien invitó a "reflexionar" ya que "en su Gobierno -dijo- tuvo un populismo institucional".

Y en ese sentido, agregó: "El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones".

En su balance sobre el mandato de Macri (2015-2019), Manes señaló que Cambiemos fue "algo necesario" para "derrotar al kirchnerismo", pero que "no tenía un proyecto de país y así terminaron".

En ese marco, el presidente de la UCR Santafesina, Felipe Michlig, aseguró que "ninguna declaración que genere reacciones y respuestas vienen bien para los momentos que estamos viviendo".

"Estamos atravesando momentos de mucha incertidumbre en Argentina, no sabemos que puede ocurrir en el futuro inmediato, que los dirigentes estemos con estas declaraciones no nos ayudan a ver la luz al final del túnel", agregó en diálogo con Cadena OH.

Además, el senador provincial dijo: "Yo me sentaría con el expresidente y le diría mi pensamiento. Escuché cierto arrepentimiento de lo que dijo, por la repercusión que tuvo".

"La ciudadanía está esperando otra cosa de nosotros, que les demos respuesta, no que peleemos como perros y gatos", finalizó Michlig.