Rodríguez Larreta rechazó las declaraciones de Manes contra Macri

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció hoy en contra de las declaraciones de Facundo Manes sobre el ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza, Rodríguez Larreta sostuvo "No estoy de acuerdo con lo que dijo". "Además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado pero además de mi convicción personal, lo dijo la Justicia" agregó el mandatario.

“Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner. Acá el populismo en Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso” remarcó Larreta.

“Creo además que hay que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio" afirmó en cuanto al espacio. "La unidad es el primer valor, coincido en ese sentido con el comunicado de la UCR. Tenemos que trabajar todos juntos. Siempre hay diferencias en un espacio amplio como el nuestro que se discuten internamente. La diversidad enriquece, pero lo primero es la unidad" cerró.