Wanchope Ábila habló del triunfo de Colón, los barras y periodistas

Colón transita momentos oscuros. Si bien está levantando el nivel futbolístico, aún se palpita el caos tras el violento apriete de la barrabrava a los jugadores en el entrenamiento del martes 20 de septiembre. Luego de la victoria 1-0 ante Patronato con su gol, Ramón Ábila declaró ante la prensa y dejó varias frases picantes sobre el presente y su continuidad en el Sabalero.

"Hay que ser un poco más pasivos a la hora de dar el mensaje. Nosotros estamos bien, es fútbol, pasa, la gente se impacienta. Nosotros, los que tenemos muchos años en el fútbol y los que hemos pasado por el Ascenso, tenemos de estas batallas, un millón. Yo, como jugador de fútbol, no tengo miedo", comenzó Wanchope al referirse al apriete de la barra.

Luego, le habló a los periodistas: "Ya se solucionó. Ustedes tienen que cubrir más a Colón porque no hay nadie nunca en los entrenamientos. Se guían de supuestos". "Son siempre a puertas cerradas", le contestó un partidario, a lo que el delantero retrucó: "Quizá si van todos los días, les abren la puerta".

Cuando le consultaron si está cómodo en Santa Fe, su respuesta fue contundente: "Cómodo estaría en Córdoba, donde viven mis viejos y mis hermanos. Ahí estaría cómodo. Ahora solamente me dedico a trabajar, como me dediqué en otros lugares. Uno no privilegia la comodidad, sino el desafío laboral. Después de diciembre veremos".

Más info

El plantel volvió a entrenar esta mañana en el predio de la institución de cara al encuentro ante Platense de Buenos Aires. Volverá a entrenar el viernes a las 10hs y luego viajarán a Capital Federal.