Llega "Tiempo Emergente" a Santa Fe, la muestra del periodista y artista Mario Martínez

El artista Mario Martínez vuelve a su ciudad natal para exponer "Tiempo Emergente", una muestra con la que está recorriendo el interior del país. La inauguración es este viernes a las 19, en el Centro Balear (4 de Enero 2478).

El periodista, junto a su compañera y colega Silvia Martínez, dejaron la provincia hace más de 40 años, pero siempre vuelven. "Lo que me produce exponer acá no te lo puedo explicar. Uno ya hizo exposiciones en otros lados, pero venri acá es especial. Es mostrar tu gente, a tus amigos de toda la vida, a tu familia...", comentó al aire a Cadena OH!

La muestra cuenta con un grupo de obras que van trasladando. Algunas varían, porque se van vendiendo y porque el artista realiza trabajos nuevos.

"La selección se da naturalmente. Tengo una cantidad de obras en casa y se eligen de acuerdo al tamaño, porque hay que pensar el traslado y el lugar de la exposición. También hay que considerar también la iluminación y la presentación".

Según el entrevistado, su arte fue catalogado como subrealismo contemporáneo. "Tiene mucho social, que tiene que ver la proyección del periodismo con la cuestión social. Tiene un poco de todo, como me gusta. Como pinto por gusto, hago lo que tengo ganas".

"La crítica constructiva dice que vale la pena ver mi muestra. Algunas obras están un poco explicadas abajo, porque tienen mucho simbolismo. A mi me gusta la devolución de las personas en cada lugar que expongo. Las interpretaciones son muy diversas, algunas graciosas, me llaman la atención ver para dónde se dispara la interpretación", dijo por último.

