Estafa virtual a una pareja de jubilados: se llevaron 15 mil dólares

Un hombre de 83 años entregó 15 mil dólares a una persona que lo engañó telefónicamente afirmando que tenían secuestrada a su nieta y que si no pagaba le iban a cortar los dedos. "Tenemos a tu nieta secuestrada y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te los llevamos”, le dijo un delincuente.

La estafa fue perpetrada durante la madrugada del jueves 29 de septiembre, aunque recién trascendió esta semana. La víctima vive en el barrio San Martín, en Villa Constitución, y la cifra que entregó eran sus ahorros.

Los delincuentes llaman a la víctima en momentos en que está durmiendo, le dicen que tienen a un familiar secuestrado y lo urgen a poner dinero en una bolsa para liberarlo bajo amenaza de asesinar el secuestrado.

En este caso le sucedió a un jubilado de 83 años alrededor de las 3.30 del jueves de la semana pasada. En su denuncia, efectuada en la Comisaría 13ª, el hombre relató que en ese momento se encontraba descansando junto a su esposa.

En principio fue la mujer quien atendió el teléfono fijo cuando sonó a esa hora de la madrugada. Asustada, despertó a su esposo y este tomó el aparato. “Puedo sentir la voz de un hombre, el cual no conozco”, indicó la víctima. Agregó que el desconocido lo obligó a entregar dinero para evitar que dañaran a su nieta, la que decían tener secuestrada.

El desconocido le ordenó: “Dame la plata urgente. Dejá la plata en el basurero de afuera y no avises a la policía. Dejá la plata en el basurero que va a pasar una moto, pero no te asomes afuera. Contá en voz alta del uno hasta doscientos, porque tenemos a tu nieta secuestrada, y somos tres, y la tenemos encañonada, y si no nos das la plata le cortamos los dedos y te lo llevamos”, contó la víctima que le dijeron.

El después

Luego del episodio, la víctima se comunicó con su hija -madre de la nieta supuestamente secuestrada- y le comentó lo sucedido. “Mi hija se comunica con mi nieta, que vive en Rosario, y esta le dijo que estaba bien de salud y que se encontraba descansando. En ese momento me di cuenta de que me habían estafado”, dijo con amargura en la comisaría.