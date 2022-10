Kaufmann: "Respondemos a todas las comunas sin discriminación"

El periodista Toti Díaz entrevistó a Carlos Kaufmann, Subsecretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, acerca de los fondos para la mejora de infraestructura que se realiza en las localidades de la provincia.

Comenzó explicando que si bien las comunidades tienen necesidades infinitas y los recursos son limitados, intentan responder lo mejor posible frente a las demandas. Reconoció que la decisión del Gobernador Omar Perotti de tener otros programas ha facilitado mucho poder generar obras. Actualmente además del Fondo de Obras Menores, también cuentan con el Plan Incluir que beneficia a 365 localidades.

PLAN INCLUIR

Especificó que el objetivo del Plan Incluir tiene que ver con mejorar la infraestructura de localidades de sectores periféricos y vulnerables. Sin embargo, depende de la impronta de cada jefe territorial de a qué dedica el Plan, por ejemplo, iluminación, cloaca, pavimentación.

"Yo recorro toda la provincia y en todas las comunidades hay 3 o 4 obras con financiamiento provincial que se están ejecutando, que no solamente mejoran la infraestructura de los pueblos, sino también la calidad de la vida y generan trabajo," afirmó el funcionario.

OBRAS MENORES

En lo que respecta al Fondo de Obras Menores mencionó que la provincia pone las herramientas a disposición de las comunas y los municipios y que luego depende de la impronta de cada jefe territorial de ser ágil en las rendiciones, en los pedidos y en presentar los proyectos como corresponden.

Kauffman contó su experiencia trabajando con gestiones anteriores y confesó que "durante el mandato del Gobernador Antonio Bonfatti a mi me tocó ser Presidente Comunal durante 4 años y no me pagó Fondos de Obras Menores sin ninguna razón. Eso si era una verdadera discriminación, no existe eso hoy y el que lo diga miente."

Por otra parte se refirió a los jefes territoriales, que sin importar el signo político, no están pidiendo más obras, sino que piden los carteles correspondientes. "Las obras de los bajos submeridionales, más allá de que hay una voluntad política y un acuerdo interprovincial ya se comenzaron. Lo que yo siempre digo, las obras están y faltan los carteles, y antes estaban los carteles y faltaban las obras."

UN GRAN GESTOR

En lo que respecta a la ciudad de Reconquista declaró que Vallejos es un gran gestor y que tiene numerosos proyectos presentados, tanto en Provincia como en Nación.

«En el caso de Fondos de Obras Menores hemos cumplido con todos los presidentes comunales e intendentes de la Provincia de Santa Fe, no hay ninguno que no haya recibido el Fondo en tiempo y forma. En el caso del Plan Incluir, todavía no llegamos a las 365 localidades», añadió.

Por último destacó el trabajo que han realizado y manifestó que todas las comunas o municipios de la provincia cuentan con al menos dos obras financiadas por la provincia. Y finalizó: "al haber tanta demanda quiere decir que durante muchos años hubo una demora para mejorar la infraestructura de los pueblos, fundamentalmente del Norte. En esto el Gobernador busca generar mayores oportunidades para el Norte."