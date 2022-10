Más de 920 empresas santafesinas solicitaron el histórico financiamiento para estimular el crecimiento industrial

El 30 de septiembre culminó una importante etapa del programa provincial “Santa Fe de Pie”, llevada a cabo en el marco de un convenio inédito que el gobernador Omar Perotti rubricó con el Banco Nación en abril de 2021, con el objetivo de reactivar la actividad económica afectada por la emergencia sanitaria.

Las medidas implementadas consistieron en distintas líneas crediticias destinadas en un 76% a inversiones, y el resto a capital de trabajo y reactivación productiva, implicando un financiamiento total superior a los 23.500 millones de pesos, con un mecanismo de bonificación de la tasa de interés de 3, 5 u 8 puntos porcentuales anuales, a cargo de la provincia.

Acerca de esta iniciativa, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, valoró: “Este programa de financiamiento no tiene precedentes en la provincia de Santa Fe, no sólo por el monto sino también por su fuerte impacto en la generación de arraigo y empleo, la inclusión y el aumento de la productividad. Tal como lo dice nuestro gobernador, no hay mejor política social que la generación de un puesto de trabajo”.

Los rubros a los que estuvo destinado el programa abarcó todos los sectores dinámicos de la economía provincial, alcanzando un total de 921 créditos en todo el territorio. Fue el sector manufacturero pyme, que actualmente cuenta con la matriz más diversa del país, el que más hizo usufructo de esta herramienta, alcanzando 439 de los certificados de subsidio de tasa emitidos por la cartera productiva, y abarcando los 19 departamentos. De estos certificados, 369 fueron destinados a inversiones y el resto a capital de trabajo.

Según detallaron desde la Subsecretaría de Industria e Innovación del Ministerio, los créditos del sector se destinaron a maquinaria, tecnología e infraestructura y su promedio fue de 29,23 millones de pesos cada uno. Al respecto, el subsecretario del área, Marcelo Comelli, explicó: “Esto generó un efecto multiplicador y resultaron beneficiados los fabricantes de maquinaria de distintas regiones”.

Este hecho redundó en el crecimiento de empresas de bienes de capital, prestadoras de servicios y constructoras, generando un doble impacto sobre el entramado industrial santafesino.

Puntualizando un balance de la herramienta, el funcionario también indicó que “además del ambicioso monto que implicó, esta herramienta fue inédita por la diversidad de sectores atendidos: clásicos agropecuarios e industriales, pero también comercio y servicios. Y, su apuesta a cinco años, ubicó a empresarios y funcionarios en un lugar de proyección a mediano plazo, con proyectos viables y sustentables en una Santa Fe productiva, generadora de empleo, conocimiento y divisas”.

Es de destacar que las solicitudes realizadas por la industria alcanzaron casi la mitad del monto total de la línea: un 45,9%, hecho que repercutió en la suba de un 5,4% de la actividad manufacturera provincial registrada en el mes de julio con respecto al mismo mes del año pasado, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que además registró el nivel más alto de la serie histórica para ese mes.

En este contexto, el tesorero de Fisfe, Mariano Ferrazzini, declaró que “el programa Santa Fe de Pie permitió al sector industrial materializar proyectos de inversión necesarios para lograr la recuperación del nivel de actividad y tecnificar la producción en pos de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción”.

En este sentido y de acuerdo a los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la tasa de desocupación en el Gran Santa Fe descendió del 8,9 %, en el segundo trimestre de 2021, a 7,3% en el segundo trimestre de 2022. El impacto en el Gran Rosario y su cordón industrial fue mayor aún: cayó de 11,8 a 4,3%, representando la tasa de desocupación más baja de los últimos 40 años.

Cabe recordar, además, que durante la megamuestra de Expoagro 2022 se realizaron más de 100 solicitudes de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola e implementos para el sector, dentro de esta misma línea, por un monto cercano a 3 mil millones de pesos.

Al respecto, el secretario de Industria del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Claudio Mossuz, ponderó: “Lo interesante de este plan de financiamiento es que esas empresas que ya habían realizado inversiones en sus plantas a través de estos créditos, pudieron ofrecer en Expoagro una línea del mismo Programa para que productores santafesinos puedan comprar su maquinaria. Estas son líneas con subsidio de tasas directo de un 8% hecho por el gobierno provincial”.

SANTA FE DE PIE

Es una herramienta de financiamiento que apunta a fortalecer las distintas actividades productivas para lograr un incremento de la productividad y de sus procesos a través de la incorporación de tecnologías, la transformación de granos en alimentos.

Además, al financiar inversiones y capital de trabajo, busca estimular diversos sectores de la economía provincial, fomentando el arraigo y la incorporación de los jóvenes y las familias en los procesos productivos.

Refiriéndose a los detalles del quehacer cotidiano con respecto a esta línea, el sub secretario de Industria, Marcelo Comelli, indicó que “cada solicitud recibida implicó sumar al Estado provincial un proyecto, involucramiento, charlas al inicio y visitas luego; seguir descubriendo potencialidades, desarrollos tecnológicos, desafíos, puestos de trabajo, y demandas”.