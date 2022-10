Terror en circunvalación: casi matan a una mujer de un balazo

Los hechos de inseguridad no se toman descanso en Santa Fe. Milagrosamente, una persona de sexo femenino salió ilesa de una situación terrorífica.

Este martes a la noche, una mujer que circulaba en camioneta por circunvalación casi fue asesinada luego de que un balazo impacte contra el vehiculo.

Según las primeras informaciones, la víctima transitaba por la zona, a la altura del country Altos de la Ribera, cuando un disparo le rompió el vidrio de la camioneta.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y solo se registraron daños materiales.

"Recién nos pegaron un tiro en circunvalación. No me mataron porque no era mi hora; la bala me pasó a 50 centímetros", se escucha decir a la mujer en un audio de WhatsApp al que tuvo acceso este medio.

Audio: