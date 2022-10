Advirtieron que cayó un 90% el número de pasajeros en el aeropuerto de Rosario

La concejala socialista criticó duramente la gestión actual del Aeropuerto Internacional de Rosario. "Dejaron varios meses la obra abandonada y los vuelos son prácticamente nulos. Este año apenas hubo 21 mil pasajeros internacionales contra más de 500 mil en 2018. En la pospandemia otros aeropuertos aprovecharon lo que Rosario dejó de hacer", sostuvo.

La edil expuso números que dan cuenta "la ineficiente gestión del Aeropuerto de la ciudad". En la comparativa entre los años 2018 y 2021, los pasajeros cayeron casi un 90%, descendiendo del décimo lugar al décimo séptimo, y este año tiene una gran deuda pendiente: las conexiones internacionales. "Lo que Rosario dejó de hacer lo capitalizaron otras ciudades", resaltó Irizar.

En términos concretos, la falta de gestión del Aeropuerto Internacional de Rosario se vislumbra que, aún ya con el resto de las terminales del país recuperándose tras la pandemia, en Rosario hay la mitad de los pasajeros que en 2001. "No hace falta ponerse a revisar uno por uno los números, sino que con solo ir hacia Fisherton se puede ver claramente: no hay conexiones, la actividad es bajísima y contrasta con la actividad creciente que se manifestaba en los últimos años de gestión del Frente Progresista", marcó la concejala.

En detalle, la edil mostró que el de Rosario "es el Aeropuerto con peor desempeño entre los principales" tras la pandemia. "En lo que va del año, nuestro aeropuerto apenas transportó 21 mil pasajeros internacionales, muy lejos de los 520 mil del 2018, en aquel momento con conexiones a Lima, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Recife, Porto Alegre, San Pablo, Panamá y Florianópolis, tras muchos años de esfuerzo y trabajo sostenido", dijo Irizar.

"En los últimos días tuvimos reuniones con referentes de los sectores abocados a la actividad comercial, turística y de viajes y creemos que es fundamental darle un nuevo impulso a nuestro Aeropuerto. Rosario pasó de tener 865 mil pasajeros comerciales en 2018 a poco más de un 10% de eso el año pasado. Lo proyectado a fin de año no alcanza, y si bien hubo un pequeño repunte lógico en vuelos de cabotaje, el resto de las ciudades tienen un desempeño mucho mejor. No parece ser una prioridad para el gobierno de Perotti ni mucho menos".

También según los datos recogidos de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), Rosario había logrado superar en movimientos aéreos (aterrizajes o despegues) a ciudades como Ushuaia, El Calafate, Salta e Iguazú, todos destinos con gran flujo turístico, y hoy quedó muy por detrás de las mismas.

"Es inadmisible que después de un trabajo de muchos años, incrementando el número de pasajeros transportados en donde se había pasado del vigésimo lugar en 2013 al décimo en 2018, hoy se vuelve a foja cero, con una ciudad desconectada y sin dinamismo en ese sector", agregó.

"Rosario debe recuperar mucho de lo perdido bajo esta administración, y el Aeropuerto es una pieza clave para el funcionamiento turístico, empresarial y de negocios en la ciudad. Solicitaremos reunirnos con el director Romagnoli y el resto de las autoridades para ver cómo pretenden hacerlo, aunque está claro que lo que no han podido o no han querido hacer en casi tres años, no lo harán en el año que resta de gobierno", cerró Irizar