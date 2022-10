Javier Sanguinetti asumió en Banfield y pasó la escoba

Javier Sanguinetti inició a todo vapor su segundo ciclo en la dirección técnica de Banfield, con el que debutará en la Liga Profesional visitando a Aldosivi en Mar del Plata, ya que su primera medida fue no tener más en cuenta a los veteranos volantes Jesús Dátolo (38 años) y Nicolás Domingo (37) y al arquero Enrique Bologna (40).

Los tres jugadores no vestirán más la camiseta albiverde, ya que a Bologna y Domingo se les vencen sus contratos en diciembre, pero lo de Dátolo es más extraño porque había renovado hasta 2024.

Sin embargo ese compromiso le será rescindido, según le indicó en el entrenamiento de ayer el presidente del club, Fernando Spinosa.

Algunas declaraciones efectuadas el domingo tras la caída como local por 2 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima, La Plata, que revitalizó el enfado de los hinchas para con la dirigencia, respecto de que no sabía "por qué lo echaron (al anterior entrenador) a Claudio Vivas", podrían haber acelerado el proceso de salida del ex Boca Juniors.

Ante esta situación hoy Dátolo realizó en sus redes sociales un duro y extenso descargo:

"El pasado lunes, como todos los días, me levanté temprano para dirigirme al entrenamiento. Al llegar al predio, el presidente Eduardo Spinosa, me comunicó que, de ahora en adelante, por orden del técnico Javier Sanguinetti, no sería tenido en cuenta para lo que resta del año, así como tampoco para la próxima temporada".

"Más allá de que no se nos venían dando los resultados en el torneo local, conservábamos la fe intacta de poder jugar una semifinal histórica para el club, en la Copa Argentina (frente a Talleres, de Córdoba, con grandes chances de llegar a la Libertadores 2023), con grandes chances de llegar a una final y poner en lo más alto a Banfield. Me había imaginado una despedida cerca de toda la gente de esta hermosa institución, a la que me debo, para poder retribuirles el cariño que me han brindado desde mis comienzos".

"Más que nada, quiero decirles muchas gracias, a todos los empleados, a los cuerpos técnicos, especialmente a los que me formaron, y a Julio Falcioni que me hizo debutar en primera. A todas las personas que me ayudaron y que tuve la suerte de conocer, y a todos los hinchas que siempre me han alentado y brindado su afecto".

"Pero sepan que no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Banfield es más grande que cualquier nombre propio y seguiré defendiendo este escudo desde el lugar que me toque estar. La vida no cuenta los pasos que uno da, sino las huellas que se dejan", cerró el texto publicado por Dátolo.

Mucho más breve pero no menos significativo fue el muestrario de desazón que subió a sus historias de Instagram el ex River Plate, Domingo, en las que se ven unas imágenes suyas celebrando un gol y besándose el escudo banfileño. "Así te defendí siempre, en mi corazón te llevaré. Nadie borrará lo vivido. Vamos por ese anhelo de Libertadores", fue el escrito que acompañó esas ilustraciones.

Bologna, también ex River Plate, el más veterano de los tres, era el único con titularidad asegurada hasta la mitad del campeonato de la Liga Profesional, cuando Vivas se la sacó para entregársela al eficiente Facundo Cambeses (25 años).

Mientras que otro arquero casi de la misma edad (26), Facundo Altamirano, debe regresar al club después de su préstamo en Patronato, de Paraná, donde sus labores lo llevaron a ser uno de los mejores guardavallas del actual certamen.

El futuro futbolístico de Dátolo, Bologna y Domingo es ahora incierto, ya que de hecho están en los tramos finales de sus carreras.