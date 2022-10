La vigilia comenzó anoche, cuando familiares y amigos del hincha fallecido se convocaron frente al Monumento del Bosque, con velas encendidas, y fueron acompañados por hinchas con camisetas de otros clubes, entre ellos de Estudiantes, Boca, River, Racing, Villa San Carlos y Cambaceres.

Para hoy, los hinchas convocan a concentrarse a las 14 en la sede social de Gimnasia, en la calle 4 entre 51 y 53, para marchar desde allí hacia el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los familiares y amigos de Regueiro piden "una investigación rápida y transparente sobre el accionar de la policía bonaerense", señala un comunicado difundido por socios y simpatizantes del "Lobo", en donde se reclama además que "se investiguen las responsabilidades políticas, institucionales y penales que provocaron su muerte".

“A mi hermano lo mató la represión policial”, reiteró anoche en la vigilia Oscar, el hermano de César “Lolo” Regueiro, e insistió en que "hablaron de mi hermano sin saber quién era. No estaba enfermo del corazón y en su momento dejó de jugar al fútbol (en el club San Carlos) por una lesión en la rodilla".

"Agradezco a los que son hinchas de Gimnasia y a los que no, que nos acompañan desinteresadamente", valoró rodeado de familiares y amigos, para pedir que "no haya otro Lolo" y que "los responsables no tiren la pelota afuera".

"A mi hermano y a las más de 20 mil personas que estaban en la cancha las agredió la Policía" dijo Oscar Regueiro, al asegurar que no fue un tema de inseguridad y sostuvo que su hermano "fue a ver un partido de fútbol, con su familia como lo hizo toda la vida y como fue toda la gente a la cancha".

“Justicia por el Lolo”, se leía en las pancartas mientras los hinchas gritaban "se siente, se siente, Lolo está presente", entre banderas y camisetas de diversos clubes, para luego cerrar con un minuto de silencio.

El partido por la fecha 25ta. del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entre Gimnasia y San Lorenzo se jugará desde las 16.30 en el estadio del bosque platense, con arbitraje de Darío Herrera, y solo podrán concurrir los socios con cuota al día.