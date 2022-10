Orgullo santafesino en el campeonato sudamericano de Las Panteritas

En el coliseo Julio Borrelli de La Paz, Bolivia, Las Panteritas derrotaron en sets corridos a Brasil (25-20, 25-20 y 25-20) y se quedaron con el certamen de Menores por segunda vez consecutiva tras la última victoria en 2018. Este título sudamericano le vale también el ingreso al Mundial 2023 de la categoría sub 19.

En el equipo argentino hay dos santafesinas, integrantes del club Villa Dora. Se trata de Zoe Studer, de tan sólo 16 años, y Melany Detzel, de 17. Ambas formaron parte de la hazaña, que estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez, el director técnico campeón.

"No me lo esperaba, estábamos re ansiosas. Volví a casa sin creerlo todavía, son experiencias inolvidables. Todo se fue dando. No te lo esperas porque estas jugando y no te imaginas el después", comentó al aire en Cadena OH!, Melany.

"Estábamos súper emocionadas por jugar ese clásico con Brasil. Sabíamos que era un equipo que jugaba, son tremendas. Terminar ganando 3 a 0, no lo pensábamos. Estábamos muy felices", apuntó Zoe.

Desde el cuerpo técnico se planteó la tarea y todo el equipo se sentó a estudiar a Brasil, lo que se complementó con las "ganas de ganar y de comernos la cancha".

Para ambas deportistas, el apoyo del entrenador fue clave, su motivación y la capacidad de unir al equipo. Así lo reflejó el propio Rodríguez, también santafesino, al afirmar que el mayor de los logros fue haber generado "un gran equipo" y entrenar a jóvenes que están esperando un lugar en la historia del vóley en Argentina.

"Teníamos en claro que podíamos, queríamos que se pontencien individualidades, aunque son todas grandes jugadoras. Si no teníamos estructura de equipo, era muy difícil lograrlo. Teníamos mucho hambre de conseguir lo que se consiguió", remarcó.

"Tenemos un futuro increíble. Atrás de estas jugadoras, hay diez o doce chicas más esperando la oportunidad de estar dentro del equipo. Se dejó un equipo campeón y una estructura importante para todo el Vóley argentino. Ahora nos empezamos a preparar para el mundial", dijo por último.

