Viviana Canosa reveló cuándo será su vuelta a la TV

Viviana Canosa adelantó en una nota para "Socios del Espectáculo" (El Trece) todos los detalles de su regreso a la televisión, tras haber tenido una polémica salida de A24 hace unos meses.

La periodista fue consultada por su presente y cómo ha vivido este tiempo fuera de los medios, a lo cual respondió con una sonrisa en el rostro: "Bien, con mucha calma. Disfrutando de mi vida personal que es hermosa, estoy en un momento personal muy lindo".

Además, Viviana adelantó que muy pronto se conocerá en qué pantalla estará en el 2024: "Con reuniones para volver a la tele que esto definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy". La conductora también contó que tuvo propuestas para regresar antes de que termine el 2023: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

"¿TN, La Nación + o puede ser de aire también?", le preguntó el cronista y Canosa intentó disimular su emoción por lo que viene, pero no dejó de responder con las siguientes afirmaciones: "¡Todo, jajaja! Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque las dos propuestas son hermosas. El que me vibre más fuerte, va a ser".

Por otro lado, Viviana confesó: "Estoy armando un proyecto mío que no es Youtube, pero no es algo que me impide trabajar en otro medio".

Fuente: Exitoina