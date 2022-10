Macri anticipa que no sería candidato a presidente en 2023

El ex presidente Mauricio Macri confirmó que no competirá en las elecciones presidenciales de 2023, ya que subrayó que "es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia".

Asimismo, aseguró que "hoy no gobierna nadie" la Argentina, "ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa", y consideró que la gestión del Frente de Todos "solamente transcurre, generando parches".

"Juntos por el Cambio adquirió experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 había mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos consciencia de que esa joda de vivir de arriba tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar", sostuvo el ex mandatario.

Al ser consultado sobre si será precandidato a Presidente en las internas de la alianza opositora, el líder del PRO admitió: "No me he anotado. Creo que es el momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia".

"Estoy en la cancha, siempre voy a estar en la cancha. No le voy a abandonar a la gente. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos", señaló.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que se suspendan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): "Es cambiar las reglas en el medio del partido. No es serio. Éso es lo que nos condena. Igual, si las suspenden, Juntos por el Cambio va a hacer su interna, con boleta única". "Los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que tenemos que competir somos los de Juntos por el Cambio", agregó Macri.

El ex jefe de Estado remarcó que la alianza opositora tiene que "mostrar que el cambio va a ir en serio, con profundidad, con convicción".

E insistió: "Se viene un cambio muy, pero muy profundo en la Argentina. El año que viene vamos a empezar una nueva era y necesitamos que los jóvenes nos acompañen, porque sino nada tiene sentido".