Prevén un crecimiento del río Paraná en el puerto Santa Fe que lo elevaría a valores normales

A propósito de la situación de bajante en la cuenca del Paraná a raíz de las importantes crecidas que se registraron en la zona de las cataratas de Iguazú, el subgerente de Alerta Hidrológico del INA, Juan Borus, dijo: "La cuenca del Plata está lentamente saliendo en forma muy despareja de la condición hídrica de los suelos. Todo lo que tiene que ver con las provincias argentinas en la Cuenca del Plata está marcado por una falta de lluvias regionales muy marcadas y con una previsión de lluvias escasas de acá hasta fin de año", expresó.

Desde el INA se prevé que el rango para la semana que viene para el puerto Santa Fe será de entre 2,30 y 2,70 metros. Mientras que para el 25 de octubre se podría alcanzar los 2,89 aproximadamente.

"Pasar los 2,60 es subir hacia el rango de aguas medias, y no de aguas bajas como está el río ahora en el puerto Santa Fe desde hace tiempo. Vuelve a lo normal. La gran pregunta es qué va a pasar sobre la cuenca no regulada del Paraná porque son las que dan tendencia y volumen. El Iguazú tiene la costumbre de tener picos muy marcados, abruptos, pero con poco volumen en definitiva porque la cuenca es chica. En este caso produce una onda que viene muy bien, es una gran mejora, pero no significa que la cosa vaya a cambiar definitivamente. Para que se sostenga se tiene que dar una perspectiva climática favorable que por ahora en gradual, se viene dando pero muy lentamente. Estos son impulsos, que hay que ver como siguen", agregó.