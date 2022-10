Juan Manuel De Grandis: "Puerto está creciendo mucho y también su oferta”

Con intención de convertirse en una ciudad atractiva para el turismo, Puerto General San Martín comenzó, desde hace años, con una reconversión urbanística que la posiciona como una de las localidades más atractivas del Cordón Industrial.

“Estamos poniendo a Puerto muy hermoso. No tenemos calle de tierra, está todo iluminado, seguimos asfaltando los barrios nuevos como en el oeste. La ciudad está creciendo mucho y también su oferta”, aseguró Juan Manuel De Grandis, presidente del Concejo de Puerto Gral. San Martin.

“Hay que estar en la calle al lado de la gente, no hay otra forma de contener lo social. Puerto siempre pensó en la gente, por eso, sin desmerecer un rancho, hoy creo que no tenemos un solo rancho en Puerto San Martín”, dijo al aire de Cadena OH!.

El presidente del Concejo aseguró que Puerto está apostando fuertemente para convertirse en una localidad con miras a seducir al turismo de la región con atractivos como el Carrusel, el Museo del Río y la mística de Punta Quebracho.

“Queremos que vengan a Puerto para disfrutar de todas las cosas lindas que tenemos y que no nos conozcan solo por los quilombos de los camiones”, bromeó De Grandis, quien aseguró que se “están haciendo gestiones muy grande con Nación para sacar los trenes de la ciudad y que las vías que queden sean para un tren urbano y conectar la ciudad”.

