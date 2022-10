The Chance, una linda oportunidad

Luego de 30 años, de aquella recordada prueba de jugadores para el club Newell's Old Boy de Rosario, encomandada por Jorge Griffa y su ayudante Puppo, se vuelve a presentar en la localidad de Humberto Primo un evento de similares características, fragamentado en dos días:

- Este Martes 18 a partir de las 8 am y durante el día, se probaran jugadores de 13 a 17 años de edad

- Lo propio se hará con jóvenes de 18 a 24 años de edad, el día Miércoles 19, a partir de las 8 am.

En esta ocasión el scouting estará comandado por Martin Sendoa y Ninja Sport, para el Club Argentino de Humberto.

Las expectativas son grandes dado a que estamos acercándonos a los 1100 jóvenes inscriptos desde muchas provincias del país tales como Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Santiago del Estero,

inclusive habrá jóvenes de otras nacionalidades, resultando tanto el evento como la inscripción totalmente gratuitos.

Los chicos solo deberán asistir con DNI + botines + canilleras y al finalizar cada martch de 40' (aprox.) se le otorgará un sandwich

y agua para refrigerarse.

Este evento tiene como finalidad el intercambio cultural y deportivo entre pares y es auspiciado por:

SANCORSEGUROS - COOP. GUILLERMO LEHMANN - A.M.A.S.C.A. - GRANA SRL - SANTIAGO DEPORTES - AGUA HTO - SECCHI SERVICIOS - COMUNA DE HUMBERTO PRIMO.

Humberto Primo los espera!