Charlotte Caniggia, contra todos en la mesa de Juana Viale

El paso de Charlotte Caniggia por Almorzando con Juana dio que hablar. Primero fue su “desaire” cuando dejó hablando sola a Juana Viale en la presentación y después, se mostró muy polémica al asegurar que “reciclar es al ped…”.

Todo comenzó cuando Charly Alberti hablaba sobre la huella de carbono, la contaminación de los mares y todos los invitados hablaron de su compromiso con el medioambiente. María O’Donell habló del reciclaje, como Guillermina Valdés y Juan Minujín mostraron su preocupación, pero la mediática mostró que nada de eso le importaba.

Leer también: La reflexión de Wanda Nara, en medio del enojo de sus hijos por su romance con L-Gante

“¿Vos, Charlotte, reciclás algo?”, fue la pregunta de la animadora que disparó la honestidad brutal de la joven. “Yo nada. Tiro todo junto”, lanzó, entre risas la próxima figura de El Hotel de los Famosos 2.

Juana:- Pero tenés que empezar. Un poquito de conciencia…

Charlotte:- Yo ese mambo no lo tengo. Es un mambo, me parece.

Guillermina:- Sos la más joven de la mesa, sos la que tenés más mundo para vos

C:- Pero, ¿Quién hace eso? Yo no hago eso y no conozco gente que lo haga.

Juan Minujín:- ¿Alguna cooperativa de cartoneros conocés?

C:- No. No conozco nada de eso.

JM:- ¿No sabés cómo reciclan?

C:- No, no.

JM:- ¿Pero los cartoneros los ves por la calle?

C:- Sí, sí. Yo los veo. A veces. (Risas) Pero no sé nada de esto.

Y aunque Juana quiso explicarle que el cuidado del planeta era para las generaciones futuras, la hermana de Alex Caniggia no cambió su visión. “El mundo ya está hecho un desastre. Por más que uno recicle… Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped... Me parece. Es mi punto de vista”, aseveró.

Fuente: Ciudad Magazine