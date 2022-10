Voluntarios se organizan para poner en valor el Museo Ferroviario

El Museo Ferroviario de Santa Fe, ubicado en un emblemático edificio en calle Hipólito Irigoyen y San Luis, llegó al límite del deterioro. No se trata sólo de problemas edilicios, que existen y son graves, sino también de poder poner en pie la organización interna de la institución.

"Estamos muy preocupados porque es un edificio antiguo, de fines del siglo XIX. Requiere mucho mantenimiento, hay problemas edilicios serios, corre riesgo la estructura y todo lo que está guardado", comentó Olga Morano, integrante de la Comisión Amigos del Museo Ferroviario.

"Hay muebles, objetos, planos, quedaron allí de cuando estaban las oficinas del ferrocarril. Hay cosas que las familias acercaron también, para recordar la importancia de este medio de transporte. Nos preocupa porque pensamos en lo estratégico que fue el Ferrocarril Belgrano. Hubo un grupo de personas que durante muchos años se encargó de mantener esta llama viva. La tarea que hay que enfrentar es compleja, no se puede resolver con voluntades, necesitamos la intervención del Estado", explicó a Cadena OH!.

La situación es grave. Del edificio se cayeron tirantes, entró agua, palomas, y la mugre que esto conlleva. A su vez, estas condiciones impiden guardar los elementos como corresponde, sin humedad y con temperaturas adecuadas. Por otro lado, hay falencias en términos de papeles, que se complicaron por el frenazo de la pandemia.

"Estamos pidiendo poder incorporarnos a trabajar en el museo Ferroviario. Los que estamos allí no sabemos si la comisión directiva está actualizada, no hay personal, solo voluntarios que estuvieron al pide el cañón, es loable y hay que reconocerlo. La dificultad está en que no podemos asociarnos, sabemos que con el trabajo solo no alcanza, tenemos que solicitar subsidios a organismos estatales y privados. Para hacer eso tenemos que tener la documentación en orden, para que los libros estén en condiciones".

Según Morano, hay mucha gente que se va sumando, pensando en la relevancia que tiene para la historia santafesina y la región, lo que fue el ferrocarril, el polo de desarrollo, la fuente de trabajo. La institución abre los días miércoles y sábados. Tanto el edificio y una parte de los bienes, depende de la Administración de Bienes del Estado (ABE).

"Lo primero que tenemos que hacer es poner ese lugar en funcionamiento. Poder hacer una tarea de educación y difundir esto que estuvo tan arraigado. Se podrían hacer muchas cosas, con un edificio en condiciones. Hay elementos muy valiosos. Hay muebles, señalamientos, faroles... Hay organismos que tienen que ver con los museos, hay que ponerse de acuerdo, sentarse, discutir qué se puede hacer. No conocemos los estatutos, no pudimos acceder, la gente del ABE no tiene una copia del comodato para conocer el aspecto legal. No será sencillo, pero lo importante es empezar", finalizó.

Escuchar también audio completo: