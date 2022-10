Hallaron el auto que participó del millonario robo al comercio del centro santafesino

Este lunes por la mañana se encontró el automóvil que usaron los delincuentes para perpetrar el cuantioso robo al Pago Fácil del centro de la ciudad de Santa Fe durante el fin de semana largo.

El vehículo fue hallado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la zona de calle Mantovani al 6600. Se trata de un Toyota Corolla.

Cabe señalar que durante el sábado pasado, la misma Agencia detuvo a tres hombres que tendrían implicancias con el robo cometido en el local ubicado en calle 9 de Julio y la intersección con Mendoza.

El robo

A través de un boquete, los delincuentes irrumpieron en el inmueble, sortearon el sistema de alarmas y se llevaron consigo una importante suma de dinero.

"Esto no lo hace cualquiera... es de película. Es algo profesional. Fue una 'entregada'..., no se me ocurre otra cosa. Tenés que tener mucha cabeza para hacer algo así", afirmó el titular del negocio.