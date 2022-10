Massa confirmó que desde noviembre el piso de Ganancias se elevará a $330.000

El ministro de Economía Sergio Massa confirmó este martes que el “piso” del impuesto a las Ganancias pasará a ser desde noviembre de $330.000 brutos mensuales por lo que a partir del mes próximo unas 380.000 personas dejarán de pagar ese tributo.

Así lo afirmó en un acto en Santiago del Estero, en el que aseguró que el Palacio de Hacienda elevó ese decreto para oficializar el cambio en el mínimo de Ganancias desde el mes que viene.

Leer también: Sergio Massa anunció que el piso de Ganancias subirá en noviembre

El funcionario aseguró que esto se realizará para evitar que los aumentos nominales que tengan los salarios por los próximos tramos de incrementos paritarios no impliquen que el trabajador tenga que comenzar a abonar ese tributo. No se trata, en rigor, de un cambio en el mínimo no imponible, algo que se modifica una vez por año, sino de una actualización de deducciones que persigue, como meta, que un grupo de asalariados pase a abonar el impuesto.

“Acabamos de elevar el decreto que sube el piso de Ganancias. Un trabajador que cobra hasta 330 mil pesos desde el mes que viene no paga Ganancias, que además va a tener una escala descendente hasta los 431 mil pesos”, detalló el ministro de Economía en Santiago del Estero.

Leer también: Perotti y Massa firmaron el acuerdo sobre el pago de la deuda histórica

“Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos, cuando hacen alguna hora extra o cobran un viático o trabajan un fin de semana no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo con el impuesto a las Ganancias. Nuestro objetivo es defender el ingreso”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.

“A fines de 2019 el total de retenidos en el impuesto a las ganancias era de 2,3 millones de personas y representaba el 25,6% del total de empleados en relación de dependencia En abril 2021 impulsamos y votamos una ley de alivio fiscal para los trabajadores y jubilados que permitió que 1,5 millones de contribuyentes dejen de pagar el Impuesto (lo que implicó que menos del 10% del total tribute)”, mencionó Economía en un comunicado luego.