El primer desnudo de Gran Hermano

Mora Jabornisky Becerra, una de las participantes más jóvenes de Gran Hermano, protagonizó el primer desnudo del reality. Según explicó, se cansó de las cámaras y se bañó sin nada de ropa.

En el primer día de convivencia dentro de la casa, Mora le contó a sus compañeros que decidió bañarse sin bikini, como hacen todos los participantes. "¿Mora, vos te bañaste en bikini?", quiso saber una "hermanita".

"Dije en plena ducha 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire", respondió con sinceridad la joven de 21 años.

Quién es Mora Jabornisky Becerra

"Soy Mora Jabornisky Becerra, tengo 21 años y soy de Posadas, Misiones", se presentó. "Cuando era más chica falleció mi mamá, mi papá se pone en pareja con Cristina y cuando él falleció, Cristina nos adoptó a mi hermana y a mí", contó.

"Estoy en pareja con Sebastián, tenemos una relación abierta. No es poliamor, él puede salir con quien quiera y yo lo mismo. Él fue y probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego. Me pasa mucho que por como me visto me confunden con un varón, pero no me molesta, me causa gracia. Me gusta hacerme la linda e histeriquear", cerró.

