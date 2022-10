El Gobierno ratificó los concursos del MPA

El Poder Ejecutivo seguirá adelante con la marcha de los concursos para definir los candidatos a fiscal general, los cinco fiscales regionales y el auditor del control del Ministerio Público de la Acusación así como el defensor general y cuatro de los cinco regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

Este martes, la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, y el fiscal de Estado, Rubén Weder, encabezaron en la capital provincial un encuentro con legisladores del oficialismo y la oposición para analizar los concursos para renovar cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Pública.

La reunión se llevó a cabo en el marco de los cuestionamientos al proceso y la difusión de audios que culminaron con el apartamiento del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

La ministra definió como de diálogo abierto la instancia con los bloques legislativos pero insistió en la necesidad de avanzar con los concursos porque en abril próximo vencen los mandatos de los actuales titulares. "La decisión del gobernador es que las audiencias de presentación de trabajos de los concursantes sean públicos. Se va a transmitir por televisión o por streaming para que los que quieran verlo lo hagan y lo sigan". Sobre el final, Arena dijo que el concurso sigue adelante con planteos burocráticos a la espera de la definición de la integración paritaria de jurados y fijar fecha de próximos pasos. "Esta instancia de diálogo no es ficción, queremos garantizar que las decisiones que tomemos no comprometan la evolución del concurso. No se paralizó el proceso y seguiremos dialogando" aclaró.

En contrapartida, el diputado socialista, Joaquín Blanco, aseguró que desde su espacio son "muy críticos de este proceso. El Gobierno está jugando con algo tan sensible como el concurso del MPA. Tenemos índices de violencia escandalosos y especulan políticamente con lo que sucede”, expuso el legislador.

“Nosotros creemos que una posible salida es sortear un nuevo jurado completo integrado por profesionales indiscutibles en la materia, no entendemos la necedad del gobierno de no hacerlo en un concurso en el que renunciaron nueve jurados”, agregó Blanco.