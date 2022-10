Un boleto que llegaría a los 100 pesos: el conflicto del transporte y el impacto en los usuarios

Los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidieron profundizar las medidas de fuerza y lanzaron un nuevo paro de 72 horas para el 25, 26 y 27 de octubre en todo el interior del país. La medida es en reclamo de la equiparación salarial de los trabajadores de las provincias con sus colega del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A la reunión de este martes convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, asistió el sindicato pero no fueron los representantes de las empresas de transporte. Ante el "faltazo", los choferes de la UTA, cumpliendo el mandato de asamblea, decidieron convocar a un nuevo paro, esta vez de 72 horas, que se suma a la huelga de 48 horas realizada la semana pasada.

En este marco, el titular de la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, dijo que "los estudios de costos indican que el boleto debería aumentarse $32 y ubicarse en $117 si no se soluciona el tema de mayor entrega de subsidios".

"Estamos muy preocupados porque ayer participamos después de tres años de una reunión presencial de la que participaron 23 secretarios generales de la UTA en el Ministerio de Trabajo y ningún miembro de Transporte de Nación, que son verdaderamente los dueños de los servicios. Lo lamentable es que no haya participado nadie y no encontramos soluciones", dijo.

Además, destacó que hicieron "una presentación a la Comisión de Transporte (en Diputados) para que se lleve adelante el tratamiento de elevar los montos anuales de subsidios de $46.000 millones a $59.500 para destrabar parte del conflicto. Esos montos estaban previstos para un 50% de inflación, no para un 100%. Si no incrementan esas cifras o si no los ponen las provincias, no se puede firmar una paritaria".

"Otra alternativa es un aumento de $32 en la tarifa y yo creo que esto no da para más. La gente no puede seguir pagando para sostener a Capital Federal. Hay que reclamar, sé que los intendentes están preocupados. Pero si no destrabamos de acá a cuatro meses son 17.000 millones el monto del aumento de la masa salarial", finalizó.