Flor de la Ve criticó el casting de Gran Hermano 2022: "Cabezas oxidadas"

El debut de Gran Hermano 2022 puso en el ojo de la tormenta a la selección de los participantes de esta temporada. Las declaraciones reaccionarias de Alfa o los comentarios discriminatorios de Martina o de Tomás Holder los convirtieron en los más polémicos, además de las críticas que hubo hacia los perfiles físicos que eligieron. Flor de la Ve hizo un fuerte cuestionamiento.

“En el mundo de la moda estamos viendo la diversidad de cuerpos que existen y lo aplican desde Valentino para abajo. Lo aplican todas las marcas de lujo. Eso marca algo que está sucediendo en el mundo”, empezó diciendo.

“Me sorprende que en este Gran Hermano no suceda, que eso no haya pasado. Como si fuera el primero, en lugar de avanzar”, criticó, en la misma línea de Leticia Siciliani quien salió al cruce de los comentarios homofóbicos de dos de los concursantes.

Pablo Layus puso en duda que las generaciones más jóvenes sean más abiertas y la conductora planteó su punto de vista súper personal. “No coincido. No coincido porque yo estoy acá sentada. Porque esto no hubiera pasado en otro momento”, señaló.

“Yo me crié mirando en la televisión a Mirtha, Susana a Pinki. No había ninguna conductora que yo podía decir ‘voy a llegar a ser esa’. Yo era una travesti, una trava del conurbano y lo que me está pasando a mí en este canal tiene que ver con el futuro”, cuestionó, con dureza.

“Yo también conduje en Telefe y tuvo un programa dos años. Entonces, si estamos hablando de la sociedad, ¿vamos a poner toda la escoria? Cuántos chicos, chicas o niñes se sienten identificados conmigo en este momento. Muchísimos", dijo.

“A mucha gente le da esperanza. ¿O vos pensás que esos pensamientos, esas cabezas oxidadas es la televisión? Yo no quiero pensar que la televisión sea eso. Si vos le estás vendiendo esto, van a pensar que estos son los estereotipos de belleza”, concluyó.

Fuente: Ciudad Magzine