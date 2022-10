La guía para el Mundial que presentó Cancillería: lo que hay que saber para viajar a Qatar

La Cancillería argentina, a cargo de Santiago Cafiero, presentó este sábado una guía práctica con información para todos los turistas argentinos que viajen a Qatar para presenciar la Copa del Mundo, que irá desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre.

El documento que difundió el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presenta un total de 27 páginas con apartados sobre la documentación que hay que presentar, cómo son los traslados y los hospedajes y hasta cuáles son las culturas del país y lo que hay que tener en cuenta con sus costumbres

"La guía práctica para argentinas y argentinos que asistan a la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 explica la documentación necesaria para ingresar al país, datos de hospedaje y costos de vida, como así también algunas características locales a tener en cuenta en materia cultural y religiosa, al igual que recomendaciones para asistir a los partidos, además, de cómo acceder al sistema de salud y a medicamentos", dice el comunicado gubernamental.

A su vez, Cancillería aclaró que "la misma puede sufrir modificaciones por cambios en normativa o en disposiciones del país anfitrión y/o de otras naciones de la región, que no dependen del gobierno argentino".

En cuanto a la documentación, explican que "para ingresar a Qatar, las personas con nacionalidad argentina deberán presentar pasaporte vigente y en buen estado, con una vigencia mínima de 6 meses". "No son válidos para viajar los DNI, las Libretas Cívicas, las Libretas de Enrolamiento ni las constancias de DNI o pasaportes en trámite", aclaran.

También aclaran que los argentinos que quieran ir a Qatar no requieren de visa para ingresar por razones de turismo. Sin embargo, en caso de que se deba tramitar un pasaporte de emergencia para ingresar, el mismo deberá contar con visa provista por el consulado qatarí más cercano.

"A partir del 1° de noviembre, y hasta la finalización del evento, para ingresar a Qatar se deberá contar también con una identificación (FAN ID) denominada “HAYYA CARD”. Esta tarjeta concentrará toda la información de la persona que viaja", agregan.

En cuanto a los ingresos por vía aérea, "sólo podrá realizarse a través de los dos aeropuertos internacionales habilitados: Aeropuerto Internacional de Hamad (DOH) y Aeropuerto Internacional de Doha (DIA), que se encuentran dentro de los límites urbanos de la ciudad de Doha y a pocos minutos del centro"; por vía terrestre, "se efectúa únicamente a través del paso limítrofe Abu Samra con Arabia Saudita, ubicado a 95 km al sur de Doha".

Yendo al alojamiento, explican que "para poder ingresar al país se deberá contar con un alojamiento confirmado, que debe ser adquirido a través de la página oficial de la Copa. Además de las opciones de hoteles, casas, departamentos, cruceros y otros tipos de hospedaje, es posible alojarse en la vivienda de un residente".

Y en cuanto a las costumbres, aclaran: "No hay restricciones para que personas que no estén casadas, sean del mismo o distinto sexo, se hospeden en una misma habitación". Sin embargo, Cancillería aclara que "en Qatar las personas portadoras de documentación No binaria podrían encontrarse con obstáculos ante la autoridad migratoria y aeroportuaria local. Estos mismos inconvenientes pueden presentarse en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y otros de la región. Los obstáculos podrían resultar en la denegatoria de entrada al territorio así como el rechazo en frontera y deportación".

"En Qatar la expresiones públicas de afecto de personas del mismo sexo son consideradas un delito y están PROHIBIDAS", agregan en el documento de 27 páginas que también hace alusión al consumo de alcohol, la vestimenta y el comportamiento en la vía pública.

Con info de Cancillería - Doble Amarilla - Sin Mordaza