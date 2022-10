Reconquista: termina este miércoles la capacitación en Comercio Exterior

Reconquista ya es una "Ciudad Exportadora" y este miércoles finaliza el curso de Comercio Exterior dentro del programa provincial Santa Fe Global y una treintena de emprendedores y pequeños empresarios buscarán, en algunos pocos meses, enviar sus productos al mundo.

Lorena Valente Pagani, Sol Ángeles Boschetto y Pablo Apud son los docentes de este curso. Su amplia experiencia en el acompañamiento de empresas que buscan generar sus primeras exportaciones y negociaciones internacionales.

"Este miércoles, desde las 18 en la Secretaría de Producción (España y Calle 64) se dará el último módulo. Si vos no fuiste a los primeros dos pero querés sumarte en esta oportunidad también podés hacerlo porque además se va a aprovechar la oportunidad para realizar un repaso general de todo lo dado anteriormente".

Además este miércoles se realizará una experiencia práctica con una simulación de una exportación, sobre todo desde el punto de vista documental. Pablo Apud y Sol Boschetto explicarán los factores más importantes de una Factura, Packing List, un documento de transporte ya sea terrestre o aéreo, ver como se vinculan esos documentos y cómo se coordina logísticamente una exportación y como se cobra, cuáles son los instrumentos bancarios para cobrar, a qué tipo de cambio, cuándo, cuál es la obligación de un exportador respecto de la liquidación de las divisas en el mercado de cambio.

"Este curso es fundamental para la región porque permite no quedar relegados por estar alejados de los grandes centros urbanos ya que no siempre llegan este tipo de herramientas al interior de la provincia o a los lugares más alejados de las grandes ciudades no son tantas y en este sentido debe destacarse que el gobierno provincial tomó la decisión de comenzar con las capacitaciones de este tipo en la ciudad de Reconquista".

Es completamente gratuito, sirve para profesionalizar a las pymes, dotarlas de herramientas y fortalecer a la empresa porque le permite generar mayores o nuevos negocios y diversificar los esfuerzos para evitar que las idas y vueltas de la economía la impacten directamente.

Como si fuera poco, el curso contó además con un abanico de información vinculada al empleo, para que las empresas puedan tomar trabajadores con los distintos programas que existen en la actualidad y que generan impulso a las empresas que blanquean personal.