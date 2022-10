Ediles de Rosario quieren que el ministro de Seguridad dé explicaciones ante el Concejo

La concejal Nadia Amalevi (UCR) elevó un pedido para que el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, sea convocando ante el Concejo de Rosario para dar explicaciones respecto al elevado índice en materia delictiva en la ciudad.

“Estamos viendo con mucha preocupación lo que sucedió en la Bicameral, las inconsistencias de la ejecución presupuestaria y la falta de plan. La continuidad de la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Ana Morel, habla de un nivel de poco profesionalismo en los momentos en que estamos viviendo, fundamentalmente en la ciudad de Rosario que es lo que nos preocupa y es por eso el motivo del proyecto”, explicó Amalevi.

Para la edil, “la plata está, pero hay ineficiencia en el gasto público”, dijo, a la par que recordó que, desde la Comisión de Control del Concejo se constituyó una mesa de Seguridad para llevar el reclamo de todos los barrios de Rosario en materia delictiva, “pero, después, cuando se hace el monitoreo, no hubo acción efectiva”.

“Estamos en una situación crítica, no tiene margen con lo que vimos en la Bicameral, hay falta de empatía con la gente que sufre el problema. Nosotros en Rosario no podemos esperar más, si no se puede o si no se quiere ejecutar eficientemente el presupuesto debería haber un sinceramiento y que deriven a los territorios esas partidas especiales y que cada uno de los territorios podamos ejecutar estos presupuestos”, señaló Amalevi.

