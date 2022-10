Refuerzo alimentario: la regional litoral de Anses recibió más de 8 mil personas el primer día

La inscripción para el nuevo refuerzo alimentario para adultos sin ingresos generó gran expectativa en la población, como trabajo en las oficinas de Anses. Desde ayer se pueden observar largas filas de personas en cada una de las sedes, que esperan con ilusión para poder acceder al beneficio.

"Hoy tuvimos una jornada similar a la de ayer. Tuvimos muchísima afluencia de gente, se arrancó la jornada con mucha gente en las oficinas esperando ser atendidas", comentó Germán Bacarella, jefe de la regional Anses Litoral, que incluye a la provincia de Santa Fe y Entre Ríos.

El refuerzo está dirigido al sector más vulnerable de la sociedad. Los requisitos son no tener ningún tipo de ingreso, por trabajo, prestación o programa del Estado; no ser titular de un inmueble o automóvil. Por otro lado, en el caso que tengan cuenta bancaria no tener movimiento en los últimos dos meses. Por supuesto, jubilaciones, pensiones, obras sociales también impiden el acceso al cobro, como la utilización de billeteras virtuales como la de la provincia.

"Ayer se vio mucho que gente había ingresado a la página de Anses, se quisieron inscribir y la página les negaba el acceso por no cumplir requisitos. El lunes se volcaron a ir a las oficinas para saber por qué no pudieron tener acceso al refuerzo. Muchísimas consultas respondieron a este problema", detalló.

En el día de ayer hubo 514 mil inscriptos en todo el país. En la regional Litoral, sólo ayer pasaron 8 mil personas por las 32 oficinas, de manera presencial. El monto total es de 45 mil pesos y el primer pago será recién el 14 de noviembre.

"A esto hay que sumarle todas las prestaciones que se trabajan en Anses cotidianamente, esas atenciones no se suspendieron. Fue un esfuerzo enorme para tener en cuenta de los trabajadores de Anses", dijo por último.

