Viajar sola, una tendencia que crece en el mundo

A pesar de que en muchos lugares aún quedan dudas de si una mujer puede o no viajar sola, es una tendencia que ha crecido en los últimos años haciendo que las agencias de viaje armen paquetes especiales para mujeres que emprenden viajes de este tipo.

No es fácil tomar la decisión de salir solos a recorrer el mundo, pero si estás pensando en hacerlo, dejar atrás los miedos y aventurarte a vivir una experiencia que cambiará tu vida, Pulso Turistico recomienda que visites el blog de Estela, #QuieroViajarSola, un blog de viajes y comunidad de viajeras en español que ayuda a las mujeres a viajar solas por el mundo.

En él podrás leer acerca de sus viajes, sus experiencias, inspiración y consejos, que te servirán no solo para organizar el viaje, sino también para saber de primera mano todos los tips y guías de los países que ella ha visitado para que también puedas planificar tu aventura y viajar sola.

Leer también: Coldplay hizo estallar River con su homenaje a Soda Stereo

Entre algunas cosas para tener en cuenta:

1. La primera decisión

Una vez que tomaste la decisión, nos ponemos nuestras zapatillas y salimos a recorrer el mundo. A partir de ese momento comienzan las grandes inquietudes existenciales que cualquier viajera/ro puede tener: ¿Dónde ir? ¿Qué conocer? ¿Cómo afrontar el viaje? ¿Soportaré la travesía?

Tal vez, lo primero que debemos preguntarnos es ¿Qué queremos hacer?

La idea no es emprender un viaje de a uno, solo porque está de moda o es tendencia. Además de tener decidido el destino, está bueno saber también ¿por cuánto tiempo te sentirás bien viajando o si vas a comprar un viaje solo de ida y con vuelta abierta? De esta manera vas a poner tus propios límites.

2. Aleja los miedos ajenos

Más de una persona al saber que vas a viajar sola te dirá: ¿No tienes a nadie para que te acompañe? o Viajar sola es peligroso para una mujer.

Viajar solo no significa necesariamente ir al otro lado del mundo durante seis meses, puedes ir perfectamente por el fin de semana a un pueblo cercano. Esto te permitirá dar el primer paso, lanzarte al agua y aprender poco a poco a nadar sin empezar por un océano.

3. Investiga

Antes de viajar, es recomendable investigar sobre el lugar que vamos a visitar, lo mejor es ir desde lo más grande, las cosas generales, a lo más pequeño, los detalles. Por ejemplo, ubícate en el mapa, conoce el país, moneda, idioma, las ciudades cercanas, la ciudad donde estarás. Puedes buscar los sitios de interés, lo que no puedes perderte por nada del mundo.

Encuentra cuáles son tus prioridades, organiza lo que quieres en el viaje y verás que, aunque tengas poco dinero o tiempo, podrás realizar todo lo que quieres.

4. Viaja liviano

En el momento de decidir qué llevar, opta por llevar lo justo y necesario, recuerda que viajarás sola, no hay nadie que lleve tus cosas, ni que te ayude si te cansas en medio de tu travesía. No lleves cosas que sabes que no vas a usar.

5. Mantente abierta y atenta

A veces las mejores cosas pueden ocurrir si preguntas. Puedes terminar conociendo mejores lugares, encontrando mejores ofertas o conociendo personas increíbles solo por el hecho de no quedarte con la duda.

Debes estar abierto a todo y no te desanimes si las cosas no salen como las piensas. Recuerda que si estás viajando sola es porque tienes la valentía para afrontar todos los problemas, habrá días muy buenos y otros no tanto, pero de eso se trata la experiencia.

Si bien es importante estar bien preparado para viajar solo, no es necesario pensar siempre en lo peor.

6. Seguridad

Siempre ten presente lo que llevas y dónde lo dejas, solo tú eres la responsable de tus pertenencias y nadie responderá por algo que pierdas u olvides. Intenta guardar bajo llave lo que puedas, si te dan la oportunidad, es la mejor opción, así no tendrás que preocuparte de más por todo lo que tienes.

7. No te olvides disfrutar

Fuente: Pulso Turistico