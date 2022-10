Sergio Aladio: "Desde la UGATT reclamamos un bono de 50 mil pesos para jubilados y pensionados"

Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, su conductor Sergio Aladio expresó el acompañamiento hacia las dificultades que tienen los jubilados y pensionados de todo el país.

El también Secretario Adjunto de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), se manifestó a favor de un bono de $ 50.000 para todos los jubilados y pensionados.

"Tuvimos una reunión de las que hacemos mensualmente en la UGATT, la llevamos adelante en el gremio de la UTA en Buenos Aires. Había 3 puntos que tocar, uno era el tema de los jubilados. Nosotros vemos con mucha sorpresa, con mucho asombro que el gobierno nacional está entregando bonos a distintas personas que no tienen trabajo, distintas organizaciones pero no a los jubilados. Los activos podemos discutir paritarias, pero ellos no", señaló.

De esta manera salió la idea de promover una medida de fuerza el próximo 8 de noviembre, con todos los gremios de transporte, a través de la UGATT con una representación muy fuerte en el trasporte nacional, en los puertos, en la aviación. Así, elevar el pedido de un bono de $50.000 para el sector pasivo del gremio.

"Entendemos que están atravesando una mala situación, y a través de esto es que intentamos acomparños. También hacer un llamado de atención al Gobierno nacional, que a veces está mirando hacia otro lugar y no está mirando a estos compañeros que aportaron a la caja de Anses durante toda su vida", expresó por último.