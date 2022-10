Seguridad Vial detuvo un camión con cocaína y miles de dólares

En horas de la tarde del miércoles, momento en que agentes de la Policía de Seguridad Vial llevaban a cabo un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de Vera, detuvieron la marcha de un camión Mercedes Benz, dominio SPZ509, con acoplado, el cual según la documentación presentada, transportaba pallets usados desde la ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa; hacia la Provincia de Buenos Aires.

Conducía Lucas Federico Rodrigo Gómez, 32; acompañado por José Miguel Angel Samaniego, 23; ambos de la Ciudad de Clorinda, Provincia de Formosa.

Los agentes secuestraron 30.000 dólares, cuatro gramos de cocaína y los celulares de ambos, quienes no quedaron detenidos porque se presume que los estupefacientes serían para consumo personal, lo que no es reprochable penalmente. El médico que los revisó, determinó en el examen clínico, que no parecían estar bajo efecto de los estupefacientes.

En cuanto a los dólares, el juez federal de Reconquista dispuso que queden depositados en la sede Reconquista del Banco Nación, en principio, hasta que el titular demuestre el origen legal de ese dinero.

Tras los trámites de rigor, ambas personas continuaron en libertad, disponiendo de los 175.000 pesos en efectivo que también llevaban.