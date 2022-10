Messi y Neymar llegarían al nuevo Call of Duty: Modern Warfare II

Según trascendió en las últimas horas, futbolistas de élite como Lionel Messi y Neymar estarán presentes en el nuevo juego de Call of Duty, próximo a estrenarse.

Esta información llega de parte del filtrador de Call of Duty "The Ghost of Hope". Esta persona mencionó a estos futbolistas junto a otros como Paul Pogba en una supuesta lista de operadores que llegarán al esperado videojuego.

Los dichos de "The Ghost of Hope", que suele acertar, fueron respaldados por el sitio web "Insider Gaming".

Some upcoming unreleased Operators for #ModernWarfareII Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco pic.twitter.com/zkzpPH8P57 — Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

Si la filtración es real, podría encajar con la celebración del Mundial de Qatar 2022 de la FIFA en noviembre.

Call of Duty: Modern Warfare II se pondrá a la venta para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC el viernes 28 de octubre de 2022.

Fuente: Ambito