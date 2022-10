Confían que Milei dará el batacazo en Santa Fe

“Javier Milei va a sorprender a muchos sobre cuánto más de lo que dicen las encuestas va a obtener en la provincia de Santa Fe”, aseguró el diputado provincial Nicolás Mayoraz, Pte. del bloque Vida y Familia y representante del espacio libertario en la provincia.

Desde principios de año, el sector de Mayoraz comenzó negociaciones con el equipo de Milei bajo la intención de que su nombre adquiera mayor presencia en la provincia: “Convinimos con Javier que teníamos muchas cosas en común como la defensa de la vida, la familia y la propiedad privada. En la provincia estaba Romina Diez como representante y referente de los libertarios, así que nos juntamos con ella e inmediatamente empezamos a trabajar de cara a las elecciones de 2023”, detalló el legislador en diálogo con Sin Mordaza TV.

El diputado aseguró que las primeras encuestas que empiezan a barajarse, posicionan a Milei con un nivel de adhesión “altísimo” en la provincia: “Yo les digo que Javier Milei va a sorprender a muchos sobre cuánto más de lo que dicen los números va a obtener en la provincia de Santa Fe”, dijo.

Leer también: El voto joven va a la Justicia

Para Mayoraz, el fenómeno de Milei, que picó en punta en el último tiempo, aglomera un “apoyo transversal, desde sectores económicamente acomodados que dicen ‘estoy cansado del atropelló del Estado, estoy cansado de esta forma de llevar adelante las cosas del kirchnerismo’ y después gente de clase humilde a los que no les sobra nada y que le falta mucho, pero que ven en él una esperanza. Así también, jóvenes menores de 18 años que le empiezan a prestar atención a la política y a Milei. Les gusta lo que dice y se entusiasman”.

Con perspectiva a las elecciones de 2023, el legislador adelantó que el sector, bajo la anuencia de Milei, presentará candidatos en todas las categorías provinciales: “Creemos que la propuesta de Javier tiene que tener una réplica a nivel provincial. Nosotros iremos con la propuesta de un Estado racional, que no tenga que ver con lo que se viene viendo en los últimos 20 o 25 años en la provincia de Santa Fe donde todo es aumentar el gasto público y aumentar los impuestos”.

Finalmente, el Pte. del bloque Vida y Familia dispersó los rumores de una posible vuelta de Amalia Granata al espacio por su cercanía con Milei: “En las últimas elecciones, ella fue candidata de Juntos por el Cambio y desde que salió tercera en la interna, no se movió de allí. No está trabajando en el espacio de Milei, tiene una amistad personal con él, pero no se traduce en un armado político hoy por hoy”, aclaró.

Ver también la nota completa: