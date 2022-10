La familia del "Primer Hincha" argentino detenido en Qatar dijo que lo estafaron

Un ciudadano argentino, reconocido en las redes sociales como “El Primer Hincha en Qatar”, se encuentra detenido en el país que será sede del Mundial 2022 acusado de lavado de dinero. La familia denuncia que hasta el momento no pudo conseguir un abogado y la situación sobre su futuro en el país asiático todavía es una incógnita. Marcelo Mariano Martínez, un abogado de 54 años, fue detenido el 12 de octubre en Doha y, de acuerdo a su entorno, quedó involucrado en el medio de una estafa de una empresa local que supuestamente alquilaba departamentos a ciudadanos extranjeros.

En diálogo con Mañana OH! por Cadena OH! Claudia Martínez, hermana de Marcelo relató: “El 12 de octubre detienen a Marcelo para investigarlo por una causa de lavado de dinero, él había alquilado unos departamentos para unos amigos del mundial y del mundo del fútbol que estaban en la Argentina, alquila los departamentos por una empresa local Qatarí que no era una empresa inmobiliaria si no que eran una banda de delincuentes que se dedicaban a distintos ilícitos, como el contrabando, lavado de dinero robo y reducción de los objetos robados y tenían esta gran vidriera que era este tema inmobiliario”.

Y aseguró: “Él fue estafado y cuando ven estos movimientos de dinero que le llegó a Marcelo para pagar los departamentos, es como un alerta en la Justicia que se pregunta por qué esta persona está recibiendo dinero, están los contratos de alquiler, los recibos y demás pero se lo vincula como si fuera parte de la banda” y reveló que “en Qatar el proceso dura ocho días donde vos no podés poner un abogado porque es el tiempo que se toma la Justicia y como no hay presunción de inocencia este período tiene que ser con detención”.

Y continuó: “Nosotros estábamos tranquilos pensando que esto era algo que se iba a aclarar y el siendo abogado decía que esto se va a aclarar, no sucede, el juez pide 30 días más por lo grande de la causa, porque aparecían cada vez más implicados estafados e implicados parte de esta red que aparentemente es bastante grande y que lleva tiempo operando en el lugar”.

“Se nos complica esta situación porque nosotros necesitamos demostrar que Marcelo es inocente y para eso necesitamos una asesoría legal y representación en Qatar, el tema de la distancia y la diferencia de idioma y cultura nos impiden llegar a esta solución y estamos pidiendo llegar hasta ahí para contratar un abogado, la embajada nos ayuda, estuvo ocupándose de Marcelo hasta emocionalmente , entendieron la situación y lo están acompañando para que pueda conseguir abogado pero ellos no pueden contratarlo, lo tenemos que contratar nosotros, no podemos hacerle llegar dinero para que pague el abogado, nos piden datos de la causa a la cual no podemos acceder y que el consulado tampoco, necesitamos una copia de la acusación, estamos seguros que esto se va a solucionar, es inocente”, sostuvo la hermana del detenido.

Y agregó: “Estamos tratando de llegar por la embajada de Qatar en la Argentina para que nos brinden la información que necesitamos para contratar un abogado”.

“Está detenido en un organismo gubernamental, está bien atendido, y todos los detenidos por la causa, estafadores y estafados, están juntos. Se levantó la incomunicación y Marcelo pudo comunicarse con nosotros antes de ayer para darnos la tranquilidad de que su vida no corre peligro en este momento pero sí con la desesperación de necesitar ayuda para salir de esta pesadilla”, manifestó Claudia.

Y cerró: “El necesita defenderse para demostrar su inocencia”.