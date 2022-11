La decisión de GH con Thiago, tras la detención de su papá

El papá de Thiago Medina fue detenido por lesiones y amenazas.

Según la información trascendida, Julio Ricardo Medina agredió a Camila Ayelén Deniz, su hijastra. Ante esta situación, la producción de Gran Hermano (Telefe) tomó una decisión con el participante del reality.

El periodista Leo Arias compartió a través de su cuenta de Twitter detalles sobre el parte oficial del caso que involucra a la familia de Thiago: "Detuvieron al papa de THIAGO. Según la denuncia, este hombre encontrándose ebrio comenzó a mantener un discusión con su hija *Brisa Medina (19)*, que a su vez intercediendo su hermano *Lautaro Caceres (16)*. A raíz de varios gritos, Camila (28) se despertó y acudió en defensa de sus hermanos y el causante comenzó a agredirla propinándole diversos golpes de puño. Acercándose vecinos a la finca, la misma logro salir y refugiarse en la casa de uno de ellos".

Por otro lado, el comunicador contó qué podría pasar con Thiago, quien se encuentra dentro de Gran Hermano, aislado de las noticias: "Muerte de algún de familiar o alguna causa de fuerza mayor como lo que pasa con el papá de THIAGO son las únicas razones que pueden romper el aislamiento, según el reglamento de GH. Si la producción decide que es necesario comentarle esta información a THIAGO se lo citará al confesionario".

A su vez, el periodista Agustín Rey reveló que, por el momento, la producción del reality no notificará al joven de 19 años lo ocurrido: "Desde la producción de #GranHermano me informan que por ahora no se va a romper el aislamiento respecto a Thiago".

Cómo está la hermana de Thiago Medina

Estefi Berardi explicó en Mañanísima el estado de salud de Camila Deniz, la chica que defendió a sus hermanos menores y fue atacada de forma feroz por Julio Medina.

"Recibió golpes de puño en la cabeza, está hospitalizada y sigue en observación", contó Estefi Berardi sobre el ataque de Julio Ricardo Medina (54) a su hijastra, quien a su vez se despertó en la madrugada del sábado para defender a Brisa (19) y Lautaro (16).

Luego, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) explicó: "Se siente mejor. Ayer (domingo) hasta última hora estuvo acompañándola el equipo de casos críticos".

De esta manera, mientras Camila Deniz, quien también es hermana de Lucas (12), se recupera de los traumatismos físicos y psicológicos, Julio Ricardo Medina quedó detenido por pedido del fiscal del caso.

